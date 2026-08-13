Обходният път на Кресна ще бъде завършен до края на следващата година (СНИМКИ)

Обходният път на Кресна ще бъде завършен до края на следващата година, заяви министър Иван Шишков, който днес направи инспекция на строежа на трасето. Заедно с него беше и земеделският министър Пламен Абровски, който уточни, че днес е отстранена сериозна пречка пред изграждането на магистралата. Става въпрос за решение от последните дни на правителството на Андрей Гюров, заяви Абровски.

След одобрението на Подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов е обявил част от горските терени за гори във фаза на старост.

„Дали това е станало поради незнание, дали е станало поради неглижиране, дали това е станало понеже някой е подвел министъра аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще застраши изграждането на един национален обект и ще застраши здравето на пътуващите.“, заяви министър Абровски.

Тази сутрин той е издал нова заповед, с която отменя статута на горските територии. Министър Шишков допълни, че започва отчуждаването на терени за строежа на магистралата. Предвидени първоначално са 233 хиляди лева. Половината от 23-километровият участък на платното от Кулата към София вече има одобрен подробен устройствен план. За останалата част процедурите все още трябва да бъдат приключени. Според регионалния министър държавата ще се опита да завърши отчуждаването в рамките на няколко месеца, като едновременно с това ще се работи и по одобряването на устройствените планове за останалото трасе.

За трасето през Кресненското дефиле ще са необходими държавни средства, уточни министър Шишков и допълни, че 2031 година е реалистична прогноза за завършване на едното платно на магистралата. За другото, от София до Кулата, все още няма изготвен проект.

Снимки: БНТ