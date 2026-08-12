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Опасен токсин в млякото: Резултати от проверките в мандри и в търговската мрежа

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора , Репортер: Светлин Балкански
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Чете се за: 02:42 мин.
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ударни проверки за наличие на опасния афлатоксин в млякото у нас. Той е установен в две пастьоризирани млека, предлагани в магазините, както и в едно млекопреработвателно предприятие. А от месец вече всеки ден се прави мониторинг на млякото във всички мандри в страната.

През ден се изкупува млякото от кравефермата на Румен Първанов в монтанското село Сливовик. По думите му проби се взимат всеки ден.

Румен Първанов, производител: "Афлатоксини, антибиотици наличие, киселинност, всичко. БНТ: И всичко това е в норма? – Всичко, да."

При всекидневните проверки в една от мандрите в страната е засечено опасното вещество. Установено е откъде е дошло млякото и е наложена е възбрана до изчистването му. Изследван е и фуражът. Афлатоксинът е микотоксин, който се образува от нишковидни гъбички.

д-р Димитър Цанков, председател на Българския ветеринарен съюз: "Или по-народно казано – плесени. За да се образуват тези афлатоксини е необходимо по растенията, главно зърнените култури, и то специално царевицата, е необходимо тя да е при по-висока влажност."

Според фермери в Северозапада обаче проверките са атака срещу тях.

Крум Младенов, земеделски производител и фермер: "Това е една абсолютна манипулация, която е пусната от определен кръг от хора и от определена сфера в млекопреработката, за да се внесе смут в консуматорите на мляко и българското общество и да се отвлече вниманието от проблема с вносните млека."

д-р Димитър Цанков, председател на Българския ветеринарен съюз: "Доколкото съм запознат проблемите дойдоха от вносно мляко."

От Българската агенция по безопаснст на храните обясниха, че не са установени несъответствия при вносните суровини. Правят се проверки и на млякото, стигнало до магазините. От 21 взети проби от млека за пиене с произход България и други държави членки, в 2 е установено съдържание на афлатоксин М1 над максимално допустимите стойности.

д-р Димитър Цанков, председател на Българския ветеринарен съюз: "Над определените нива и при по-продължителна консумация. Не трябва да се смята, че при много минимални количества е опасно млякото. Всички токсини попадат пъро в в черния дроб, той е филтърът на токсините."

Проблемните млека са изтеглени.

#опасен токсин #мляко #мандра #новини в Метрото

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