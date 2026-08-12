БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нови правила за опаковките и отпадъците от тях в ЕС

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От днес в ЕС влизат в сила нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Водещо в новия регламент е ограничаването на така наречените "вечни химикали" или PFAS.

Те са изключително устойчиви вещества, които се натрупват в човешкото тяло и околната среда с опасни последствия за здравето и природата.

На пазара в страните-членки на ЕС вече няма да се пускат опаковки за храни, които съдържат PFAS над строго определени нива. Тези химикали присъстват в кутии за храна за вкъщи, опаковки на бързи храни, хартия за печива.

#нови правила #опаковки #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Почина Джаки – белоглавата орлица, превърнала се в символ на възстановяването на вида
4
Почина Джаки – белоглавата орлица, превърнала се в символ на...
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото
5
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Екология

Късният мусон донесе облекчение на Големия бариерен риф от избелването на коралите
Късният мусон донесе облекчение на Големия бариерен риф от избелването на коралите
Европа е най-бързо затоплящият се континент в света Европа е най-бързо затоплящият се континент в света
Чете се за: 01:45 мин.
Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк в хасковската Община Стамболово Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк в хасковската Община Стамболово
7422
Чете се за: 02:15 мин.
Останките на Константиновия мост изплуваха край село Гиген Останките на Константиновия мост изплуваха край село Гиген
6081
Чете се за: 02:52 мин.
Заради сушата: Една от най-големите тревни площи в британската столица е напълно изгоряла Заради сушата: Една от най-големите тревни площи в британската столица е напълно изгоряла
Чете се за: 00:32 мин.
Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ) С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ) Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
21-годишен българин е застрелян в Италия
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Приоритетите на властта до 2030 г.: Правителството прие...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Съдът в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново леден душ: Големи столични райони остават без топла вода за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ