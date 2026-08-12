Нови правила за опаковките и отпадъците от тях в ЕС

От днес в ЕС влизат в сила нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Водещо в новия регламент е ограничаването на така наречените "вечни химикали" или PFAS.

Те са изключително устойчиви вещества, които се натрупват в човешкото тяло и околната среда с опасни последствия за здравето и природата.

На пазара в страните-членки на ЕС вече няма да се пускат опаковки за храни, които съдържат PFAS над строго определени нива. Тези химикали присъстват в кутии за храна за вкъщи, опаковки на бързи храни, хартия за печива.