Периодите на екстремни горещини в Европа стават все по-чести, интензивни и продължителни заради глобалното затопляне, съобщи Световната метеорологична организация, цитирана от Ройтерс.

Части от Европа преживяват петата си гореща вълна за това лято, белязано от суша, горски пожари и рекордно високи температури. Според Джон Кенеди, който е част от метеорологичната организация, горещините вече обхващат по-големи райони и продължават по-дълго в сравнение с миналото.

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света. Продължителните антициклони задържат топлия въздух, ограничават облачността и блокират навлизането на по-хладни въздушни маси.

Световната метеорологична организация прави сравнение с лятото на 1976 г., когато в Европа също са наблюдавани сходни атмосферни условия. Последиците обаче днес са по-тежки заради натрупаното през последните десетилетия глобално затопляне.

Допълнително горещините се усилват от необичайно топлите морски води и изсушените почви. Сухата земя се нагрява по-бързо, а морските горещи вълни в Средиземно море и западно от Европа осигуряват допълнителна топлина.

От метеорологичната организация уточняват, че тазгодишните горещини в Европа не са свързани с „Ел Ниньо“, тъй като в тропическата част на Тихия океан в момента условията са неутрални.