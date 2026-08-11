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Европа е най-бързо затоплящият се континент в света

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Екстремните горещини стават все по-чести, интензивни и продължителни, посочват от Световната метеорологична организация

европа затоплящият континент света
Снимка: БГНЕС/Архив
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Периодите на екстремни горещини в Европа стават все по-чести, интензивни и продължителни заради глобалното затопляне, съобщи Световната метеорологична организация, цитирана от Ройтерс.

Части от Европа преживяват петата си гореща вълна за това лято, белязано от суша, горски пожари и рекордно високи температури. Според Джон Кенеди, който е част от метеорологичната организация, горещините вече обхващат по-големи райони и продължават по-дълго в сравнение с миналото.

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света. Продължителните антициклони задържат топлия въздух, ограничават облачността и блокират навлизането на по-хладни въздушни маси.

Световната метеорологична организация прави сравнение с лятото на 1976 г., когато в Европа също са наблюдавани сходни атмосферни условия. Последиците обаче днес са по-тежки заради натрупаното през последните десетилетия глобално затопляне.

Допълнително горещините се усилват от необичайно топлите морски води и изсушените почви. Сухата земя се нагрява по-бързо, а морските горещи вълни в Средиземно море и западно от Европа осигуряват допълнителна топлина.

От метеорологичната организация уточняват, че тазгодишните горещини в Европа не са свързани с „Ел Ниньо“, тъй като в тропическата част на Тихия океан в момента условията са неутрални.

#метеорологична организация #екстремно горещо време

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