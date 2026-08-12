„ТикТок“ и „Мета“ засилват проверката на дезинформацията при мигрантски кризи

„ТикТок“ и „Мета“ ще работят по-тясно с организации за проверка на фактите, за да ограничат разпространението на вредна дезинформация при мигрантски кризи, съобщи Европейската комисия, цитирана от ДПА.

Мярката е предприета след масовия опит за преминаване на границата в испанския ексклав Сеута в края на миналия месец, при който загинаха десетки хора. Според ЕК социалните мрежи са изиграли значителна роля в събитията.

Организациите за проверка на фактите, които познават местната ситуация, ще могат да сигнализират платформите за опасна дезинформация, включително публикации, свързани с евентуални нови масови опити за преминаване на границата. Това ще помогне на самите платформи по-добре да преценяват кое съдържание трябва да бъде премахнато.

Множество мигранти са заявили, че видеоклипове и съобщения в „ТикТок“ са създали впечатлението, че иначе строго охраняваната граница внезапно е била отворена.

Заместник-председателката на ЕК Хена Виркунен по-рано разкритикува „Мета“ и „ТикТок“ за реакцията им на дезинформацията по време на кризата и призова за по-строг контрол върху социалните мрежи в извънредни ситуации.

ЕК, „Европол“ и социалните мрежи вече поддържат ежедневен контакт и са засилили координацията си. Комисията е готова да окаже допълнителна подкрепа на Испания, ако Мадрид поиска такава.