Новият президент на Унгария: Андаш Бака е бивш председател на Върховния съд

Унгарският парламент избра нов президент на страната. Той е бивш председател на Върховния съд , отстранен предсрочно през 2011- та от режима на Виктор Орбан.

74-годишният Андраш Бака беше единственият кандидат за поста. Той е номинация на партията „Тиса“ на премиера Петер Мадяр, която разполага с парламентарно мнозинство. Преди да оглави Върховния съд, Бака работи 17 години като съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Преподавал е в Съединените щати. Президентът на Унгария има предимно представителна функция, но налага вето на закони и прави някои ключови назначения.