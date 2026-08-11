Унгария избира нов президент - кандидат за поста е Андраш Бака

Унгарският парламент ще гласува за нов президент. Управляващата партия "Тиса" издигна кандидатурата на Андраш Бака.

73-годишният Бака е юрист, бил е съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, а след това и председател на Върховния съд на Унгария. Очаква се той да бъде избран за поста, защото "Тиса" има 141 депутати в 199 местния парламент.

Гласуването е тайно, а обявяването на новия президент се очаква в ранния следобед. Андраш Бака ще замени Тамаш Шуйок, смятан за приближен на бившия премиер Виктор Орбан. Шуйок беше предсрочно отстранен с поправка на Конституцията през юли.

Президентът на Унгария има предимно представителна функция, но налага вето на закони и да прави някои ключови назначения.