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Заради заплаха от иранска атака: Тайно изведоха Тръмп с военен самолет

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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иран отчаяно иска сделка сащ вашингтон реши дали направи крачка обяви тръмп
Снимка: БТА/Архив
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Американският президент Доналд Тръмп е бил изведен тайно, с необозначен по-малък военен самолет, след края на срещата на НАТО в Анкара в началото на юли. Това твърди "Вашингтон Поутс", като се позовава на свои източници.

Причината - тайните служби на Съединените щати са получили индикации за заплаха от страна на Иран срещу държавния глава. Тръмп пристига в Анкара на борда на подарения от Катар Air Force One, но се връща със стария президентски самолет. Това повдига въпроси за сигурността и защита на машината, подарена от Катар, който е син.

След края на срещата в Анкара, Тръмп е заснет да се качва на стария Air Force One, но след това тайно е бил свален и прехвърлен с камион за кетъринг в друг, по-малък военен самолет. С него каца във Великобритания, а минути след това каца и старият президентски самолет.

В социалната си мрежа Доналд Тръмп написа, че е ползвал синия самолет заради "доброто старо време", а катарския дар е оставен във военната база във Великобритания, за да могат американските военнослужещи, базирани там, да разгледат самолета.

От Белия дом заявиха, че подарения от Катар самолет е достатъчно сигурен, но "Америка има много врагове" и се използват "всички инструменти", за да се неутрализират заплахите.

#Доналд Тръмп, заплаха #Тръмп #Анкара #самолет #сигурност

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