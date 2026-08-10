БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във...
Чете се за: 03:40 мин.
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния...
Чете се за: 02:22 мин.
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Чете се за: 01:37 мин.
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок...
Чете се за: 01:37 мин.
Димитър Стоянов: Очакваме днес отговор от Украйна дали...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ОАЕ екстрадира Даниел Кинахан

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

Един от най-издирваните престъпници в света кацна в Дъблин

Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Даниел Кинахан, един от най-издирваните престъпници в света, кацна в Дъблин, след като беше екстрадиран от Обединените арабски емирства.

Веднага след кацането си 49-годишният Кинахан се яви пред съд в ирландската столица. Той беше обвинен, че е ръководител на престъпна група. Кинахан беше арестуван в Дубай и не успя да обори екстрадицията си.

Картела "Кинахан" - известен още като "ирландската мафия" - е обвиняван от Съединените щати и Европейския съюз в престъпна дейност от голям мащаб, включително трафик на наркотици и пране на пари.

Според оценка на ирландската полиция състоянието на групировката надхвърля 1 милиард евро, което я прави най-могъщата престъпна организация в Ирландия. Съединените щати предложиха 5 милиона долара награда за арестуването на боса ѝ.

#Даниел Кинахан #Дъблин #престъпник

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
2
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
3
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
6
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: САЩ и Канада

Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток
Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток
Израел отхвърли плана на САЩ за Газа Израел отхвърли плана на САЩ за Газа
Чете се за: 01:42 мин.
Голям горски пожар в Канада наложи евакуацията на над 20 000 души (СНИМКИ) Голям горски пожар в Канада наложи евакуацията на над 20 000 души (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през Ормузкия проток Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през Ормузкия проток
Чете се за: 03:22 мин.
Сенатът на САЩ утвърди Тод Бланч за главен прокурор Сенатът на САЩ утвърди Тод Бланч за главен прокурор
Чете се за: 00:50 мин.
Сенатът на САЩ одобри назначаването на Тод Бланш за нов министър на правосъдието и главен прокурор Сенатът на САЩ одобри назначаването на Тод Бланш за нов министър на правосъдието и главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нивото на Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ