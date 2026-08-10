ОАЕ екстрадира Даниел Кинахан

Даниел Кинахан, един от най-издирваните престъпници в света, кацна в Дъблин, след като беше екстрадиран от Обединените арабски емирства.

Веднага след кацането си 49-годишният Кинахан се яви пред съд в ирландската столица. Той беше обвинен, че е ръководител на престъпна група. Кинахан беше арестуван в Дубай и не успя да обори екстрадицията си.

Картела "Кинахан" - известен още като "ирландската мафия" - е обвиняван от Съединените щати и Европейския съюз в престъпна дейност от голям мащаб, включително трафик на наркотици и пране на пари.

Според оценка на ирландската полиция състоянието на групировката надхвърля 1 милиард евро, което я прави най-могъщата престъпна организация в Ирландия. Съединените щати предложиха 5 милиона долара награда за арестуването на боса ѝ.