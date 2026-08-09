Потънал римски кораб на 2100 г. със стотици амфори е открит край бреговете на Сицилия (ВИДЕО)

Край бреговете на остров Сицилия беше открит корабокруширал плавателен съд от римската епоха. Останките датират от втори или първи век преди новата ера, съобщиха италианските власти. Те са открити на дълбочина 46 метра.

Съдържат стотици амфори - керамични съдове, използвани в древността за транспортиране на стоки като вино и зехтин. Операцията е съвместна дейност на Сицилианското регионално управление на морето, звеното за опазване на културното наследство в Палермо и подводното звено на карабинерите в Месина.