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ВОЕНЕН ДРОН ПАДНА КРАЙ КАРДАМ

Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се използва за политическа употреба

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Цекова
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Чете се за: 02:50 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Темата за взривения край Кардам дрон и днес е повод за дискусии и коментари. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите. По думите ѝ сигурността на хората е най-важна, а случаят не трябва да се използва за политическа употреба. Началникът на отбраната Емил Ефтимов каза и днес, че изключва преднамерени действия и че България е засилила въздушното си наблюдение.

Президентът Илияна Йотова каза, че очаква докладите на службите за сигурност, за да се види максимално достоверно какъв е взривеният дрон край Кардам.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Имам уверенията и на началника на отбраната, че държи връзка с неговите украински и румънски партньори. Максимално сме заинтересовани разследването да бъде всеобхватно.“

Президентът посочи, че Консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикан в първия момент, в който има причина за това.

„Имаме много бели петна по отношение на наличието на системи, които да се борят с дронове, те стават все по-съвършени. Считам, че българската държава трябва да направи всичко възможно да подпомогне българските фирми и компании, които произвеждат дронове и антидронни системи. В момента стратегическите ни цели са защитени... България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украйна“, отбеляза държавният глава.

Емил Ефтимов – началник на отбраната: „Зачестиха нарушенията на въздушното пространство на границата между Украйна и Румъния. Има предислоцирани средства съюзни. Ние също сме усилили въздушното наблюдение.“

„Определено, аз изключвам преднамерени действия. Това са последствията от близостта на войната до нашата територия.“

Според Илияна Йотова конфликтът Русия – Украйна няма военно решение, а всеки ден се случват инциденти не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика. По думите ѝ е нужен международен натиск, за да бъдат спрени възможната ескалация на напрежението в Черно море и бойните действия, включително върху търговското корабоплаване.

#политизира #президентът Илияна Йотова #военен дрон #Кардам

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