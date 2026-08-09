Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се използва за политическа употреба

Темата за взривения край Кардам дрон и днес е повод за дискусии и коментари. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите. По думите ѝ сигурността на хората е най-важна, а случаят не трябва да се използва за политическа употреба. Началникът на отбраната Емил Ефтимов каза и днес, че изключва преднамерени действия и че България е засилила въздушното си наблюдение.

Президентът Илияна Йотова каза, че очаква докладите на службите за сигурност, за да се види максимално достоверно какъв е взривеният дрон край Кардам.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Имам уверенията и на началника на отбраната, че държи връзка с неговите украински и румънски партньори. Максимално сме заинтересовани разследването да бъде всеобхватно.“

Президентът посочи, че Консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикан в първия момент, в който има причина за това.

„Имаме много бели петна по отношение на наличието на системи, които да се борят с дронове, те стават все по-съвършени. Считам, че българската държава трябва да направи всичко възможно да подпомогне българските фирми и компании, които произвеждат дронове и антидронни системи. В момента стратегическите ни цели са защитени... България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украйна“, отбеляза държавният глава. Емил Ефтимов – началник на отбраната: „Зачестиха нарушенията на въздушното пространство на границата между Украйна и Румъния. Има предислоцирани средства съюзни. Ние също сме усилили въздушното наблюдение.“

„Определено, аз изключвам преднамерени действия. Това са последствията от близостта на войната до нашата територия.“

Според Илияна Йотова конфликтът Русия – Украйна няма военно решение, а всеки ден се случват инциденти не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика. По думите ѝ е нужен международен натиск, за да бъдат спрени възможната ескалация на напрежението в Черно море и бойните действия, включително върху търговското корабоплаване.