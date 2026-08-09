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Израел отхвърли плана на САЩ за Газа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 01:42 мин.
По света
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Израел отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за Газа и няма да се изтегли от палестинската територия, докато Хамас не се разоръжи напълно. Това каза израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Миналият месец Тръмп и основаният от него Борд за мир, обявиха пробив и план от 15 точки, с който да бъде сложен край на конфликта в Газа. Според него радикалната палестинска групировка Хамас и всички подобни паравоенни формации трябваше да се разоръжат.

Това ще е възможно само след като Израел "прекрати всички форми на агресия" и се изтегли от Газа, заяви представител на Хамас. Въпреки постигнатото споразумение за спиране на огъня, Тел Авив продължава атаките срещу палестинска територия. Анализатори напомнят, че през октомври в Израел ще има парламентарен вот и вероятността Нетаняху да е готов на отстъпки е малка.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Разбрах, че мнозина казват - не сме чули - и ето сега казвам - Израел отхвърля 15-точковия план за Газа. Израелската армия няма да се оттегли, докато не унищожи Хамас и оръжията ѝ. Всички налични оръжия на групировката. Разговаряме с американците по темата. Те имат идеи, някои са приемливи за нас, други - не."

#план за мир #Доналд Тръмп #САЩ #Газа #Хамас #Бенямин Нетаняху #Израел

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