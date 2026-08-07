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Съд спря проект на Тръмп за строителството на бална зала на стойност 400 млн. долара

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Снимка: АП/БТА
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Федерален апелативен съд на Съединените щати разпореди на администрацията на президента Доналд Тръмп да спре строителството на бална зала на стойност 400 милиона долара на мястото на разрушеното Източно крило на Белия дом. Това се счита за сериозен удар срещу републиканския лидер в дело, изпитало авторитета му като държавен глава.

„Всеки президент е временен наемател, а не собственик на Белия дом. Той не може да го промени коренно без одобрението на Конгреса“, постанови съдът във Вашингтон.

Решението беше взето с два гласа срещу един. Очаква се Белият дом да обжалва пред Върховния съд.

#бална зала # Белия дом #Доналд Тръмп #съд

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