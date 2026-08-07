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ЗАПАЗЕНИ

В САЩ се борят с тигровите комари с... още комари

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Иновативна компания в САЩ предлага необичаен метод за борба с тигровите комари - като изпраща срещу тях не химия... а други комари.

Инициативата предвижда до края на лятото да пусне 600 000 тигрови комари в района около Вашингтон. Това са мъжки индивиди, които не хапят. Заради специфична чревна бактерия, която носят, при чифтосването им с незаразени женски, яйцата няма да се излюпят.

Северна Вирджиния съобщи тази седмица за първия си местен случай на вирусната треска денга, която се пренася от тигрови комари. Популацията на вида се е увеличила заради по-топлото време и по-големия брой по-топли и влажни дни.

#тигрови комари #борба с комарите

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