Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник

Със сигурност изиграхме един много добър двубой. Поздравявам както щаба, така и момчетата и всички армейци. Това каза спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев при завръщането на отбора в София.

"Напълно заслужена победа срещу един лично за мен много сериозен съперник, но както казах и веднага след мача трябва да сме много здраво стъпили на земята, смирени и да продължаваме да си вършиме работата по най-добрия начин", заяви Илиев.

"Със сигурност вие сами виждате, че всеки изминал двубой, отборът изглежда все по-добре. Надявам се това надграждане, и не само се надявам, и вярвам, че то ще продължи, защото виждам всеки един от нас какво прави, какво дава за отбора", добави той.

"В лицето на старши треньора Христо Янев и неговия щаб, както и на футболистите, виждам наистина голям професионализъм, което мен лично по никакъв начин не ме изненадва, защото се получават и такива положителни резултати", завърши спортният директор на ЦСКА.

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