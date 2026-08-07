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Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира пред БНТ победата с 3:0 над Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа

валентин илиев
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Със сигурност изиграхме един много добър двубой. Поздравявам както щаба, така и момчетата и всички армейци. Това каза спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев при завръщането на отбора в София.

"Напълно заслужена победа срещу един лично за мен много сериозен съперник, но както казах и веднага след мача трябва да сме много здраво стъпили на земята, смирени и да продължаваме да си вършиме работата по най-добрия начин", заяви Илиев.

"Със сигурност вие сами виждате, че всеки изминал двубой, отборът изглежда все по-добре. Надявам се това надграждане, и не само се надявам, и вярвам, че то ще продължи, защото виждам всеки един от нас какво прави, какво дава за отбора", добави той.

"В лицето на старши треньора Христо Янев и неговия щаб, както и на футболистите, виждам наистина голям професионализъм, което мен лично по никакъв начин не ме изненадва, защото се получават и такива положителни резултати", завърши спортният директор на ЦСКА.

Вижте репортажа във видеото!

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА #Валентин Илиев

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