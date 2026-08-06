БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две български лодки достигнаха четвъртфиналите на световното първенство по гребане в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Още
Запази

Даниел Маринов и Румяна Стоянова продължават битката за отличията, а още четири български екипажа ще се състезават във финалните серии

две български лодки достигнаха четвъртфиналите световното първенство гребане пловдив
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България класира две лодки за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което стартира на Гребната база в Пловдив. Даниел Маринов и Румяна Стоянова преодоляха сериите в дисциплината скиф и ще продължат участието си в елиминациите в петък.

При юношите Маринов завърши четвърти в своята серия, а при девойките Стоянова финишира трета във втората серия, с което и двамата си осигуриха място сред най-добрите в четвъртфиналите. Румяна Стоянова ще стартира в четвъртфинал №3 от 10:20 часа, а Даниел Маринов ще излезе на вода от 10:31 часа.

Останалите български екипажи също продължават участието си в шампионата, макар и във финалните серии за разпределение на местата.

Мъжката четворка скул без рулеви в състав Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров завърши пета в серията си и ще се състезава във финал C, който започва в 9:45 часа.

Само пет минути по-късно във финал C ще стартира и женската четворка скул с Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева, след като също завърши пета в своята серия.

До финал C достигна и мъжката четворка скул в състав Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков. Българският екипаж ще се включи в гонката от 9:55 часа в петък.

При двойките скул Илиан Николов и Петър Пенков останаха пети в своята серия и ще гребат във финал E, който е насрочен за 9:10 часа в четвъртък.

Световното първенство в Пловдив продължава до края на седмицата, като България остава с представители в няколко дисциплини и ще се бори за възможно най-предно класиране пред родна публика.

Свързани статии:

Пловдив откри световното първенство по гребане за юноши и девойки с рекордно участие
Пловдив откри световното първенство по гребане за юноши и девойки с рекордно участие
655 състезатели от 54 държави ще спорят за медалите, а България ще...
Чете се за: 02:32 мин.
#Румяна Стоянова #световно първенство по гребане за юноши и девойки до 19 г. в Пловдив #Даниел Маринов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Специално за БНТ

Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България
Чете се за: 01:17 мин.
Стотици часове спорт в ефира на БНТ през месец август Стотици часове спорт в ефира на БНТ през месец август
Чете се за: 02:25 мин.
Фондация "Национали 94" набира средства за столична болница чрез благотворителен турнир по голф Фондация "Национали 94" набира средства за столична болница чрез благотворителен турнир по голф
Чете се за: 01:42 мин.
Габриела Петрова: Надявам се на европейското първенство да се радваме на още по-хубави резултати Габриела Петрова: Надявам се на европейското първенство да се радваме на още по-хубави резултати
Чете се за: 02:30 мин.
Божидар Саръбоюков: Днес се шегувах със състезанието, но разбрах, че съм в отлична форма Божидар Саръбоюков: Днес се шегувах със състезанието, но разбрах, че съм в отлична форма
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ