Две български лодки достигнаха четвъртфиналите на световното първенство по гребане в Пловдив

България класира две лодки за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което стартира на Гребната база в Пловдив. Даниел Маринов и Румяна Стоянова преодоляха сериите в дисциплината скиф и ще продължат участието си в елиминациите в петък.

При юношите Маринов завърши четвърти в своята серия, а при девойките Стоянова финишира трета във втората серия, с което и двамата си осигуриха място сред най-добрите в четвъртфиналите. Румяна Стоянова ще стартира в четвъртфинал №3 от 10:20 часа, а Даниел Маринов ще излезе на вода от 10:31 часа.

Останалите български екипажи също продължават участието си в шампионата, макар и във финалните серии за разпределение на местата.

Мъжката четворка скул без рулеви в състав Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров завърши пета в серията си и ще се състезава във финал C, който започва в 9:45 часа.

Само пет минути по-късно във финал C ще стартира и женската четворка скул с Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева, след като също завърши пета в своята серия.

До финал C достигна и мъжката четворка скул в състав Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков. Българският екипаж ще се включи в гонката от 9:55 часа в петък.

При двойките скул Илиан Николов и Петър Пенков останаха пети в своята серия и ще гребат във финал E, който е насрочен за 9:10 часа в четвъртък.

Световното първенство в Пловдив продължава до края на седмицата, като България остава с представители в няколко дисциплини и ще се бори за възможно най-предно класиране пред родна публика.