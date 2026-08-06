Четири дни музика за добра кауза: Започва "Varna Rock Adventure"

Феновете на рок музиката във Варна се събират в Аспаруховия парк за шестото издание на благотворителния фестивал "Varna Rock Adventure". Четиридневният музикален маратон предлага богата програма с концерти на популярни български изпълнители, трибют банди и специална алея на рока.

Алеята на рока се намира в Аспаруховия парк, в близост до морето и в близост до кулата за управление на морския трафик. Относно избора на мястото, Бранимир Мангъров, член на мотоклуб "Братя във вятъра" заяви:

Бранимир Мангъров, член на мотоклуб "Братя във вятъра": "Мястото е страхотно. Всяко място, което е покрай морето, има потенциал да се развие във всяко положително отношение. Тук, освен локацията, се създаде нещо, което е уникално само по себе си. Във Варна досега имаше алея на възрожденците, алея на космонавтите, а вече има и алея на рока. Досега само говорихме, анонсирахме, а вече може да се види, да се пипне и така нататък. Просто искахме, след като направим един хубав фестивал с кауза, с много почитатели и с много хубава, положителна атмосфера, да остане и нещо материално, което да напомня от време на време какво се е случило тук. Всъщност се получава една алея на славата."

Този проект се е реализирал с помощта на общинската администрация в район "Аспарухово". Относно какво се е направило и предстои да се направи, за да може мястото да стане по-атрактивно, кметът на район "Аспарухово" отбележи:

Ивайло Маринов, кмет на район "Аспарухово" във Варна: "Първо трябва да изкажем огромната си благодарност към мото клуб "Братя във вятъра", които с нестихваща енергия продължават да творят и всяка година надграждат събитията, които провеждат в парка. Тази алея на рока е по тяхна идея. Ние я прегърнахме с голям ентусиазъм и изградихме капково напояване. Предстои да сложим нови пейки, направи се ефектно осветление, така че това е едно място, което събира много хора вечер. Заслужава си да се види и да се поддържа в такъв добър вид."

Относно изпълнителите в четиридневната програма, Мангаров заяви:

Бранимир Мангъров, член на мотоклуб "Братя във вятъра": "Тази вечер – не само заради това, че ние празнуваме 35 години от началото на клуба – започваме ударно с един трибют на Бон Скот, демек AC/DC. Тоест чист рок, свързан с моторите, разбира се. В конкретния случай Звезди и Денис ще бъдат на сцената. Утре вечер Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ ще бъдат на сцената. След това +359 Rock и в последния ден завършваме с Любо Киров."

Относно благотворителната кауза и къде ще бъдат насочени даренията, репортерът на БНТ- Варна, Нивелина Няголова-Георгиева отбележи:

Нивелина Няголова-Георгиева, журналист в БНТ-Варна: "През всичките пет години, в които правим този благотворителен фестивал, подкрепяме детската онкология в болница „Света Марина“ - Варна. За тези пет години, заедно с всички дарители, успяхме да направим много неща – да купим много апаратура, да променим средата, да помогнем на децата по-лесно да преминат през този дълъг и труден път на лечение. Тази година разширяваме нашата благотворителна кауза и ще помогнем и на Дома за медико-социални грижи в квартал "Виница". Ще помогнем най-вече да бъде завършено специализираното отделение в този дом. Държавата дава пари, за да се изгради, но ние ще се включим накрая, когато трябва да се помогне и да се финансира поставянето на специално подово покритие, което е изключително важно по стандарта за медицинско заведение. Искам само да кажа, че тази алея на рока е нещо, което не само пази духа на нашия фестивал, а всъщност подкрепя и нашата кауза."

Рок фестивалът се открива тази вечер в 18.00 часа. Входът е свободен, но бирата и другите напитки се заплащат.

Вижте пълната програма на официалната

страница "Varna Rock Adventure"



