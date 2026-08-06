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Космически център в Доброславци: Ще се разработват системи свързани с космоса

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Снимка: БТА
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Бившето военно летище в Доброславци се превръща в голям космически център. Целта е да привлича инвестиции във високите технологии и да се разработват нови системи, свързани с Космоса. Ще бъде изграден и национален център, който ще използва данни от космоса за наблюдение. В комплекса ще има и образователен кампус, който ще събира студенти, които да практикуват на терен.

Снимки: БТА

Райчо Райчев, основател на EnduroSat: „Опитваме се да направим най-големия космически център и център за отбрана в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години и ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, ще направим огромна зелена зона и индустриален парк.“

Владислав Владимиров, кмет на район „Нови Искър": „За нас всичко, което се случва в момента, ще доведе до нови работни места и ще вдъхнем живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава.“

#космически център #системи #доброславци #Космос

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