"Спейс Екс" планира следващия тестов полет на "Старшип" още този месец

"Спейс Екс" планира още този месец да осъществи следващия тестов полет на "Старшип", извеждайки в орбита първите си модернизирани спътници "Старлинк", след което за първи път ще се опита да приземи на сушата горната степен на огромната ракетна система, предаде Ройтерс, позовавайки се на главния изпълнителен директор на компанията Илон Мъск.

Целите за 14-ия тестов полет на "Старшип" бележат значителен напредък в развитието на многократно използваемата ракета в сравнение с предишния тестов полет през юли, когато горната й степен демонстрира подобрени способности за кацане над Индийския океан.

Мъск по-рано каза, че "Спейс Екс" може да опита кацане на горната степен на сушата някъде през тази година, вероятно по време на 14-ия изпитателен полет, в зависимост от това колко успешно е преминал 13-ият тест.

Връщането на сушата на горната степен на ракетата на "Старшип" е от решаващо значение за целта на "Спейс Екс" да изгради първата в света напълно многократно използваема орбитална система за изстрелване, която Мъск иска да използва, за да разшири значително мрежата "Старлинк" на компанията.

Тестът за кацане ще бъде наблюдаван отблизо и от НАСА, която проявява голям интерес към използването на ракетата като средство за кацане на Луната.

Илон Мъск посочи още, че точният момент за следващия тестов полет на "Старшип" зависи от одобрението на регулаторните органи. Той добави, че очаква честотата на изстрелванията да се "увеличи бързо".

Връщането на сушата ще включва улавянето на горната степен с огромни механични ръце, прикрепени към кулата в Тексас, от която е изстреляна ракетата. "Спейс Екс" вече е улавяла ускорителя "Супер хеви" на ракетата с помощта на тези ръце три пъти, като последният път беше през март 2025 г.

Ако ръцете уловят горната степен, ускорителят "Супер хеви" ще се приводни в Мексиканския залив, както се е случвало при последните пет теста.

В крайна сметка целта на Илон Мъск е кулата в Тексас да улавя и двете степени. Първо ще бъде прихващан ускорителят "Супер хеви", който веднага ще се премества, за да освободи пространство. Така, приблизително 90 минути по-късно - след като направи пълна обиколка около Земята – механичните ръце ще могат да уловят и самия космически кораб.

"Вероятно след година ще извършваме поне по един полет на ден, а може би и повече", прогнозира Мъск. Той каза още, че "Спейс Екс" планира в бъдеще да доставя до 10 милиона тона товари годишно в орбита с помощта на "Старшип".