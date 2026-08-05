БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Спейс Екс" планира следващия тестов полет на "Старшип" още този месец

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Още
Запази
"Спейс Екс" планира следващия тестов полет на "Старшип" още този месец
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

"Спейс Екс" планира още този месец да осъществи следващия тестов полет на "Старшип", извеждайки в орбита първите си модернизирани спътници "Старлинк", след което за първи път ще се опита да приземи на сушата горната степен на огромната ракетна система, предаде Ройтерс, позовавайки се на главния изпълнителен директор на компанията Илон Мъск.

Целите за 14-ия тестов полет на "Старшип" бележат значителен напредък в развитието на многократно използваемата ракета в сравнение с предишния тестов полет през юли, когато горната й степен демонстрира подобрени способности за кацане над Индийския океан.

Мъск по-рано каза, че "Спейс Екс" може да опита кацане на горната степен на сушата някъде през тази година, вероятно по време на 14-ия изпитателен полет, в зависимост от това колко успешно е преминал 13-ият тест.

Връщането на сушата на горната степен на ракетата на "Старшип" е от решаващо значение за целта на "Спейс Екс" да изгради първата в света напълно многократно използваема орбитална система за изстрелване, която Мъск иска да използва, за да разшири значително мрежата "Старлинк" на компанията.

Тестът за кацане ще бъде наблюдаван отблизо и от НАСА, която проявява голям интерес към използването на ракетата като средство за кацане на Луната.

Илон Мъск посочи още, че точният момент за следващия тестов полет на "Старшип" зависи от одобрението на регулаторните органи. Той добави, че очаква честотата на изстрелванията да се "увеличи бързо".

Връщането на сушата ще включва улавянето на горната степен с огромни механични ръце, прикрепени към кулата в Тексас, от която е изстреляна ракетата. "Спейс Екс" вече е улавяла ускорителя "Супер хеви" на ракетата с помощта на тези ръце три пъти, като последният път беше през март 2025 г.

Ако ръцете уловят горната степен, ускорителят "Супер хеви" ще се приводни в Мексиканския залив, както се е случвало при последните пет теста.

В крайна сметка целта на Илон Мъск е кулата в Тексас да улавя и двете степени. Първо ще бъде прихващан ускорителят "Супер хеви", който веднага ще се премества, за да освободи пространство. Така, приблизително 90 минути по-късно - след като направи пълна обиколка около Земята – механичните ръце ще могат да уловят и самия космически кораб.

"Вероятно след година ще извършваме поне по един полет на ден, а може би и повече", прогнозира Мъск. Той каза още, че "Спейс Екс" планира в бъдеще да доставя до 10 милиона тона товари годишно в орбита с помощта на "Старшип".

#„Спейс екс“ #старшип

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака...
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
4
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
5
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от...
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени
6
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Наука и технологии

Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната
Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната
Стъпили сме на свещена земя, която има нужда някой да разказва повече за нея, каза президентът Илияна Йотова на Перперикон Стъпили сме на свещена земя, която има нужда някой да разказва повече за нея, каза президентът Илияна Йотова на Перперикон
Чете се за: 01:35 мин.
Телескопът „Джеймс Уеб" откри следи от древно бедствие, сполетяло някои от луните на Нептун Телескопът „Джеймс Уеб" откри следи от древно бедствие, сполетяло някои от луните на Нептун
Чете се за: 04:17 мин.
ИИ може да покаже риск от деменция, изследвайки мозъчните вълни по време на сън ИИ може да покаже риск от деменция, изследвайки мозъчните вълни по време на сън
Чете се за: 03:37 мин.
Ледената обвивка на една от луните на Юпитер може да скрива още по-добре следите за живот Ледената обвивка на една от луните на Юпитер може да скрива още по-добре следите за живот
Чете се за: 01:55 мин.
Мавзолей-ротонда и скален гроб на обожествен тракийски владетел откриха на Перперикон Мавзолей-ротонда и скален гроб на обожествен тракийски владетел откриха на Перперикон
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от министерството на иновациите
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Румен Радев: Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От Столичната община отричат имотът, в който е разкрита лаборатория...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ