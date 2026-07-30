Мавзолей-ротонда и скален гроб на обожествен тракийски владетел откриха на Перперикон

Кръгъл мавролей от III-V век от новата ера и скален гроб на обожествен тракийски владетел, подобен на гробницата на Орфей, откриха на Перперикон. Некрополът е без аналог в римския свят, допълват археолозите.

Откритият мавзолей – ротонда е с диаметър 8 метра, идеална кръгла форма и с богато украсена каменна врата, гледаща в посока изток. С него откритите през последните 6 години кръгли гробници от III-V век век стават единадесет - всички разположени амфитеатрално спрямо основния път към акропола на Перперикон.

проф. Николай Овчаров, ръководител на археологическата експедиция на Перперикон: "Такъв некропол, с така концентрация на кръгли мавзолеи, каквито откриваме от късноримската епоха, поне на мен не ми е известен в римския свят. Тук явно е имало някакво предпочитание към кръглата форма, която аз свързвам, може би малко хипотетично, с храма на Дионис, който също е бил с кръгла форма."

До новооткрития мавзолей археолозите се натъкват на два гроба, разположени на върха на скала, която преди векове се е извисявала над повърхността. Те удивително много приличат на скалната гробница на Орфей при село Татул. След дни проучването им ще завърши и вероятно ще докаже, че некрополът е бил свещено място още от времената преди построяването на египетските пирамиди.