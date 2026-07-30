БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го...
Чете се за: 08:00 мин.
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мавзолей-ротонда и скален гроб на обожествен тракийски владетел откриха на Перперикон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кръгъл мавролей от III-V век от новата ера и скален гроб на обожествен тракийски владетел, подобен на гробницата на Орфей, откриха на Перперикон. Некрополът е без аналог в римския свят, допълват археолозите.

Откритият мавзолей – ротонда е с диаметър 8 метра, идеална кръгла форма и с богато украсена каменна врата, гледаща в посока изток. С него откритите през последните 6 години кръгли гробници от III-V век век стават единадесет - всички разположени амфитеатрално спрямо основния път към акропола на Перперикон.

проф. Николай Овчаров, ръководител на археологическата експедиция на Перперикон: "Такъв некропол, с така концентрация на кръгли мавзолеи, каквито откриваме от късноримската епоха, поне на мен не ми е известен в римския свят. Тук явно е имало някакво предпочитание към кръглата форма, която аз свързвам, може би малко хипотетично, с храма на Дионис, който също е бил с кръгла форма."

До новооткрития мавзолей археолозите се натъкват на два гроба, разположени на върха на скала, която преди векове се е извисявала над повърхността. Те удивително много приличат на скалната гробница на Орфей при село Татул. След дни проучването им ще завърши и вероятно ще докаже, че некрополът е бил свещено място още от времената преди построяването на египетските пирамиди.

#гроб на обожествен тракийски владетел #мавзолей-ротонда #ново откритие #Перперикон

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"
4
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
5
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
6
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
6
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...

Още от: Любопитно

Учени от Русе ще изкопаят останките от мамут, открити при отдръпването на водите на Дунав
Учени от Русе ще изкопаят останките от мамут, открити при отдръпването на водите на Дунав
Джани Инфантино: Планът за продажба на дялове от Световното първенство е само идея Джани Инфантино: Планът за продажба на дялове от Световното първенство е само идея
Чете се за: 01:00 мин.
В Лос Анджелис превърнаха болница в арт пространство за изследване на човешките емоции (СНИМКИ) В Лос Анджелис превърнаха болница в арт пространство за изследване на човешките емоции (СНИМКИ)
Чете се за: 02:30 мин.
Групата BTS няма да участва в надпреварата за музикалните награди „Грами“ през 2027 г. Групата BTS няма да участва в надпреварата за музикалните награди „Грами“ през 2027 г.
Чете се за: 02:25 мин.
Леярна за камбани в Австрия съчетава вековни традиции с модерни технологии (СНИМКИ) Леярна за камбани в Австрия съчетава вековни традиции с модерни технологии (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
САЩ забрани вноса на хуманоидни роботи, произведени в чужбина САЩ забрани вноса на хуманоидни роботи, произведени в чужбина
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно правилата за вота
Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч" След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч"
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него
Чете се за: 09:57 мин.
У нас
Засилени проверки в хотели и лагери: Открити са нарушения, един обект е затворен заради опасност за деца Засилени проверки в хотели и лагери: Открити са нарушения, един обект е затворен заради опасност за деца
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трима пожарникари загинаха в Гърция, Турция също е в плен на пламъците
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Броят на жертвите на труса в Япония достигна 30, все още се търсят...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови масирани руски удари срещу Украйна отнеха живота на най-малко...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ