Срещу застрояването във Варна: Хората настояват за опазване на зелените площи в града

Жители на варненския квартал „Чайка” поискаха от Общинския съвет да спре застрояването на зелените площи в града и конкретно - да не позволи между два от блоковете в квартала да бъде построена кооперация на мястото на детската площадка. Преди днешното заседание на съвета те организираха протест, подкрепен и от националната гражданска инициатива за защита на зелената система на Варна.

Протестиращите представиха казуса с детската площадка в „Чайка” и поискаха промяна в подробния устройствен план от съветниците и от администрацията, спиране на строежа и възстановяване на терена. Председателят на Общинския съвет Христо Димитров напомни, че съветниците са запознати с проблема, защото вече изслушали протестиращите в архитектурната комисия, а решенията трябва да вземе администрацията. Пред протестиращите кметът Благомир Коцев заяви, че разрешителното за детската площадка вече се обжалва в съда и прокуратурата и обеща промени в устройствените планове, които да гарантират запазването на зелените площи в града.

Снимки: БТА