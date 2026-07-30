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Срещу застрояването във Варна: Хората настояват за опазване на зелените площи в града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Снимка: БТА
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Жители на варненския квартал „Чайка” поискаха от Общинския съвет да спре застрояването на зелените площи в града и конкретно - да не позволи между два от блоковете в квартала да бъде построена кооперация на мястото на детската площадка. Преди днешното заседание на съвета те организираха протест, подкрепен и от националната гражданска инициатива за защита на зелената система на Варна.

Протестиращите представиха казуса с детската площадка в „Чайка” и поискаха промяна в подробния устройствен план от съветниците и от администрацията, спиране на строежа и възстановяване на терена. Председателят на Общинския съвет Христо Димитров напомни, че съветниците са запознати с проблема, защото вече изслушали протестиращите в архитектурната комисия, а решенията трябва да вземе администрацията. Пред протестиращите кметът Благомир Коцев заяви, че разрешителното за детската площадка вече се обжалва в съда и прокуратурата и обеща промени в устройствените планове, които да гарантират запазването на зелените площи в града.

Снимки: БТА

Красимира Димова, кв. „Чайка”, Варна: „Ние сме тук, за да защитим квартала, той е тотално презастроен, залят е с бетон, унищожиха го, в него вече не се диша.“

Христо Димитров, председател на Община Варна: „Това се решава в администрацията, те са хората, които проверяват документите, които пускат разрешенията.“

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: „В момента работим по задание за промяна на подробния устройствен план на „Чайка”. В момента, в който заданието е готово, ще го внесем в Общинския съвет за гласуване.“

#в града #срещу застрояването #хората #опазване #зелени площи #Варна

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