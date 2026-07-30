Затварят ресторанта на хотел в Равда заради фрапиращи нарушения при качеството на храните

Фрапиращи нарушения бяха открити при съвместна проверка на няколко институции в хотел в Равда, които предлага настаняване на деца, част от ученически групи и лагери.

Инспектори от Агенцията по храните се натъкнаха на хранителни стоки без документи за произход, както и продукти с изтекъл срок на годност. Заради тези нередности ресторантът ще бъде затворен за срок, в който нарушенията трябва да бъдат отстранени.

Освен това от Комисията за защита на потребителите ще съставят акт заради липсващи телефони в хотелските стаи, които са част от изискванията за категоризацията на хотела. Сред нарушенията са още липсващо двойно обозначение на цените в лева и евро, както и надписи на два езика.

Заради множеството нарушения бяха изпратени допълнителни екипи за съдействие на проверяващите. В съвместните проверки участват Министерството на туризма, Агенцията по безопасност на храните, РЗИ, КЗП и МВР.