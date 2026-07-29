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Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Полицията във Варна разкри схема за сключване на фиктивни граждански бракове с чуждестранни граждани в село Гроздьово, община Долни чифлик. На 27 юли са арестувани 8 души, непосредствено след бракосъчетанието.

По информация на БНТ случаят се разплита, след като в полицията е подаден сигнал, че в селото вече трети път се сключва брак между българки и турски граждани.

При проверката в понеделник станало ясно, че всички документи за церемонията са изрядни, но младоженецът е подставено лице, а не въпросният чуждестранен гражданин.

От полицията съобщиха, че длъжностното лице в кметството на село Гроздьово е съставило официален документ с невярно съдържание. В процес на изясняване е какъв е мотивът за това. Образувано е досъдебно производство.

#граждански брак #фиктивни бракове #Варна

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