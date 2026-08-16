Над 2 кг наркотици са иззети при спецакции на полицията в София

Поредни специализирани полицейски операции срещу разпространението на наркотични вещества бяха проведени на територията на София, съобщиха от МВР.

Сериозен удар нанесоха служители на Охранителна и Криминална полиция към 6-о РУ–СДВР. При специализирана полицейска операция в столичния квартал "Манастирски ливади" е задържана 44-годишна жена.

В хода на последвалите процесуално-следствени действия служителите открили и иззели близо 2 килограма марихуана, както и 31 грама екстази и 26 грама амфетамин.

Операцията е поредна успешна реализация на служителите на 6-о РУ–СДВР по линия на противодействието на разпространението и държането на наркотични вещества на територията на столицата.

Ударите срещу наркопазара продължили и в други части на София. Същия ден служители на сектор "Наркотици" задържали 40-годишен мъж в с. Долни Богров, у когото били открити 160 грама кокаин и 3 грама марихуана.

Специализирана операция е проведена и от служители на 3-о РУ–СДВР. В столичния квартал "Красна поляна" те задържали 34-годишен мъж, като при действията били открити марихуана, амфетамин и екстази.