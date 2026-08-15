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Русия поиска обяснения от САЩ и Турция за възможна доставка на американско оръжие за Украйна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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русия поиска обяснения сащ турция възможна доставка американско оръжие украйна
Снимка: БТА
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Русия е поискала от Вашингтон и Анкара да дадат обяснение за информацията за възможни планове за прехвърляне на „значителен арсенал“ от американско въоръжение и боеприпаси от Турция на Украйна, съобщи Ройтерс, като се позовава на руското министерство на външните работи.

Говорителят на външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че подобен трансфер би причинил „сериозна вреда (...) на нашите двустранни отношения с Вашингтон и Турция“.

По-рано този месец украинското военно-информационно издание "Милитарни", цитирано от ДПА, съобщи, че Украйна ще купи от Турция артилерийско оръжие американско производство, включително 70 ракети АТАКМС (ATACMS) и 12 реактивни системи за залпов огън М270, както и над 2500 броя 227-милиметрови артилерийски ракети с касетъчни бойни глави и 47 хиляди 203-милиметрови артилерийски снаряда с касетъчни бойни глави.

"Милитарни" се позовава на официално уведомление от Държавния департамент на САЩ до Конгреса по отношение на планираната препродажба. Според уведомлението американската администрация подкрепя сделката, чиято стойност възлиза на 283 милиона долара. Тя ще се смята за одобрена, ако Сенатът или Камарата на представителите не възразят в рамките на 30 дни.

През тази седмица и правозащитната организация "Хюмън райтс уоч" се противопостави на продажбата на касетъчни боеприпаси на Украйна, като припомни, че те са забранени от 112 държави. Организацията освен това посочи, че въпросните боеприпаси са остарели, неточни и ненадеждни и могат да причинят непредвидими поражения на цивилното население.

#Русия #САЩ #Анкара

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