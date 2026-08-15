Тръмп отказа да се извини за високите цени на горивата

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкия проток за американска територия.



Държавният глава отказа да се извини на американците за високите цени на петрола. Тръмп подчерта, че това е цената, за да няма ядрено оръжие „една зла страна“. Коментарите идват на фона на растящо политическо напрежение във Вашингтон заради скъпото гориво. Сред предизборните обещания на Доналд Тръмп бяха ниските цени на енергията. Очаква се икономическата разруха от войната в Иран да бъде крайъгълен камък за Демократическата партия на междинните избори в Съединените щати този ноември.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Запомнете, че плащате малко повече за гориво, за да може една много зла държава да няма ядрено оръжие. Държава, която е номер едно спонсор на тероризма. Мислете за това, когато плащате по долар и 15 цента за литър бензин. Никога няма да се извиня. Направих правилното нещо."