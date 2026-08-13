Двама американски войници загинаха при катастрофа на хеликоптер в Тексас

Двама американски войници загинаха, след като военен хеликоптер AH-64 Apache, базиран във Форт Худ, се разби край Саладо, Тексас, предаде АФП. При катастрофата е избухнал и голям пожар.

По данни на американската армия машината е изпълнявала тренировъчен полет, когато се е разбила в поле. Няма данни хеликоптерът да е ударил жилища или други сгради. Пожарът след катастрофата е наложил евакуация на хора от близкия район.

Самоличността на загиналите военнослужещи все още не е оповестена. Военните власти заявиха, че имената им ще бъдат съобщени, след като бъдат уведомени техните близки.

Причината за катастрофата се разследва от американската армия.