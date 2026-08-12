Американски хеликоптер обстреля кораб, опитал да наруши блокадата на иранските пристанища

Американски военен хеликоптер е изстрелял ракети по машинното отделение на товарен кораб под панамски флаг, който се е опитал да наруши американската блокада на иранските пристанища, предаде АФП.

Военноморски хеликоптер MH-60 е обстрелял и обезвредил кораба „Vela Nova“, след като цивилният му екипаж е пренебрегнал многократни предупреждения от американските сили, съобщи Централното командване на САЩ.

„Корабът вече не се придвижва към Иран в нарушение на американската блокада“, посочиха от командването.

Това е третият случай, при който САЩ принудително спират плавателен съд, откакто на 14 юли възстановиха блокадата на иранските пристанища в рамките на продължаващата от месеци война с Иран.