ЮНЕСКО: За петилетка талибаните са лишили 2,4 млн. афганистански момичета от средно образование

Талибаните са лишили около 2,4 милиона афганистански момичета от достъп до средно образование, откакто отново дойдоха на власт в Афганистан през 2021 г., заяви днес Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че талибаните се готвят да отбележат тази седмица петата годишнина от връщането си на власт, докато някои държави разширяват връзките си с тяхното правителство въпреки засилващите се опасения за правата на човека сред правозащитните организации.

Афганистан е единствената страна в света, в която на момичетата и жените е официално забранено да получават средно и висше образование, посочи ЮНЕСКО в изявлението си. Това "рискува да обрече Афганистан на десетилетия пропуснат потенциал, задълбочаваща се бедност и необратими щети", заяви организацията.

ЮНЕСКО оценява, че забраната за средно и висше образование за жените може да доведе до излизане на 600 000 афганистански жени от трудовия пазар до 2066 г., да причини кумулативни загуби на доходи в размер на 9,6 млрд. долара и да увеличи риска от ранни бракове.

Управляваното от талибаните афганистанско Министерство на образованието засега не е отговорило на искането на Ройтерс за коментар.