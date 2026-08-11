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Башар Асад и брат му бяха осъдени задочно на смърт, присъдата е издадена в Сирия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Башар Асад и брат му бяха осъдени задочно на смърт, присъдата е издадена в Сирия
Снимка: БТА
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Отстраненият сирийски президент Башар Асад и по-малкият му брат Махер бяха осъдени задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на продължилата 14 години гражданска война в страната. По време на войната бяха убити половин милион души.

Такава присъда получи и техният братовчед по майчина линия Атеф Наджиб затова, че е ръководил репресиите срещу мирните протести в южната провинция Дараа. Те доведоха до въстание, а по-късно и до гражданската война. Бившият служител по сигурността беше задържан и присъстваше в съдебната зала в Дамаск.

Башар Асад и брат му Махер избягаха в Русия, след като бунтовниците влязоха в сирийската столица през декември 2024-та година.

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