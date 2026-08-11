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Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието

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Обсъдени са законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност

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Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, обсъди премиерът Румен Радев с представителите на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се проведе по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително довела до смъртта на мъж в Пловдив, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Засилване на ролята на държавните институции и обединението на техните усилия в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бяха във фокуса на срещата. Непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред бяха идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото.

На министър-председателя беше докладвана етапната готовност в подготвяното изменение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). Законът е обнародван през 1958 г. и е променен последно през 2019 г., като институциите отчетоха, че той не съответства на актуалното състояние на обществените отношения. Отчетени бяха редица ангажирани с превенцията на детската престъпност по закон, но неработещи обществени системи, чиято дейност и функции следва да бъдат коригирани в измененията на закона.

В края на 2026 г. приключва действието на приетата преди три години Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Премиерът Радев призова обхватът й да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за 2027 - 2030 г., с предвижданите законодатели промени.

Засилването от страна на Министерство на вътрешните работи на мониторинга за незаконно съдържание с или призоваващо към насилие в интернет, както и работата за прекратяване на разпространението му, е сред мерките, които следва да бъдат приложени веднага, стана ясно по време на дискусията.

Ще бъдат продължени действията за превенция на употребата на наркотици и алкохол сред подрастващите и ще се увеличат наказанията за разпространението им в училищата, като институциите ще засилят и координацията помежду си за идентифицирането на противообществено поведение в училище и по-активна работа с родителите за неговото преодоляване.

Ресорните институции ще предложат също нови и по-ангажиращи за младите хора политики за извънкласни дейности, като същевременно бъдат насърчени условията за включването на младежите в спортни дейности, занимания по изкуства и други.

#детска престъпност #превенция #Румен Радев

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