Над 30 жертви при взривове в заводи и складове за боеприпаси у нас от 2000 година досега

Над 30 души са загинали при взривове в заводи и складове за боеприраси у нас от 2000-та година до момента.

През октомври 2023 година в село Иганово един човек загина, а един беше ранен.



Отново октомври през 2014-та избухна цех за обезвреждане на мини в завод "Миджур" в Горни лом. Експлозията отне живота на 15 души и изравни със земята два от цеховете на предприятието.



При взривове в склад за обезвреждане на боеприпаси край пътен възел "Петолъчката" през юни 2012-та година загинаха 3-ма души.



През юли 2008-ма тонове боепирапси избухнаха във военни складове край Челопечене. Експлозиите не взеха жертви, но нанесоха сериозни материални щети в околните села.



Извън боеприпасите през 2024-та година край Елин Пелин избухнаха складове за пиротехника. При взривоете загинаха 4-ма души.