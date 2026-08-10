Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон

Анализът на отломките на падналия край Кардам дрон показва, че той е произведен в Украйна. Това коментира в "Денят започва" министърът на отбраната Димитър Стоянов. Работи се по две версии за навлизането на машината на наша територия. Заради ситуацията посланикът на Украйна беше привикан във външното ни министерство.

Евтин, дървен, на бензин и произведен в Украйна е дронът, който падна край Кардам, показва предварителният доклад на Военно разузнаване.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Дронът е примамка, тип „Майя", с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. По отношение на посоката от която идва, по разпиляването на отломките е направен изводът, че идва от румънска територия."

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Самият дрон е с дървена конструкция, с композитни материали покрити, единствената метална част е двигателят. И това го прави трудно откриваем, няма излъчване, няма отразяваща повърхност."

Прави се анализ на отломките, като целта е да се извлече информация. Запазен е серийният номер на безпилотния апарат и е предаден на Киев. Проверява се и дали дронът е носил взрив.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Включително се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Имаме съмнения, че това ще успеем да го направим, повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит, той не е защитен по никакъв начин, може да му се въздейства по всякакъв един начин." "На земята няма кратер от разрив на взривно устройство, ако е имало такъв взрив - той е на определена височина, все пак очаква резултатите от проверката на МВР."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Освен, че правим експертизи сме поели охраната съвместно с МО на цялата територия там, доставили сме тези антидрон системи, с които разполагаме, така че всичко необходимо е направено, за да няма повторение на инцидента."

Две са основните версии за навлизането на дрона на наша територия - едната, че сигналът на GPS е бил заглушен и това е отклонило апарата.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Вторият вариант е проблеми в системите за управление. Има идентификации за подобно нещо, тъй като част от чиповете точно такава информация предоставят - че самият чип е проблемен и той да е довел до отклоняването на дрона."

По думите на военния министър България към момента не разполага с достатъчно системи за защита от дронове.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Да, има нужда от нови системи, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. За съжаление е изпуснато едно дълго, дълго време. От 2023 се водят войни на дронове до нас, мерки до момента конкретни - не са приети."

Заради ситуацията с дрона Външното ни министерство привика посланика на Украйна. Пред Олеся Илашчук Велислава Петрова е поискала предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. 30 минути продължи срещата във външното ни министерство след нея обаче посланикът на Украйна напусна през страничен изход.



На срещата Илашчук е изразила загриженост и е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България.



