Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България
Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това стана ясно от позиция на посолството на Украйна в България. Днес посланикът на Украйна Олеся Илашчук беше поканена на среща с министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова във връзка с инцидента с падналия безпилотен летателен апарат на територията на Република България на 8 август.
В позицията се посочва, че по време на срещата посланикът на Украйна е уверил следното:
- Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е страна партньор;
- украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване;
- основната причина на инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна;
- Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна, което също така е пряка запаха за съседните страни;
- възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за гарантиране на сигурността в региона;
- Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел да се принуди Кремъл да сключи мир.
Беше договорено продължаване на тясна координация в рамките на разследването на причините на инцидента.