Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това стана ясно от позиция на посолството на Украйна в България. Днес посланикът на Украйна Олеся Илашчук беше поканена на среща с министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова във връзка с инцидента с падналия безпилотен летателен апарат на територията на Република България на 8 август.

В позицията се посочва, че по време на срещата посланикът на Украйна е уверил следното: