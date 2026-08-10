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Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България

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Чете се за: 01:32 мин.
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мвнр привика посланика украйна олеся илашчук заради нахлуването дрон
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Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това стана ясно от позиция на посолството на Украйна в България. Днес посланикът на Украйна Олеся Илашчук беше поканена на среща с министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова във връзка с инцидента с падналия безпилотен летателен апарат на територията на Република България на 8 август.

В позицията се посочва, че по време на срещата посланикът на Украйна е уверил следното:

- Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е страна партньор;
- украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване;
- основната причина на инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна;
- Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна, което също така е пряка запаха за съседните страни;
- възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за гарантиране на сигурността в региона;
- Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел да се принуди Кремъл да сключи мир.

Беше договорено продължаване на тясна координация в рамките на разследването на причините на инцидента.

#военен дрон #посланик на Украйна #МВнР

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