Младежи са обвинени за побой над двама непалски граждани в Пловдив

Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми две момчта - на 17 и 18 години, за побой над двама граждани на Непал. Случаят е от нощта на 24 срещу 25 юли, а побоят е бил заснет на видеоклип.

Според прокуратурата двамата обвиняеми са действали в съучастие и по хулигански подбуди. Те са нападнали мъжете - на 27 и 33 години, района на кръстовището на булевардите „Руски“ и „Шести септември“ и са им нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 от преминаващи шофьори. Пострадалите са откарани в болница за преглед.

Двамата извършители са установени на 10 август в рамките на разследването на убийството на 37-годишен мъж в Пловдив на 4 август. При процесуално-следствени действия в телефона на единия е открит видеоклип, на който е заснет побоят над непалските граждани.

Установено е също, че двамата са контактували с непълнолетните, обвинени за убийството на 37-годишния мъж.

18-годишният е задържан за до 72 часа, а 17-годишният - за до 48 часа. Утре прокуратурата ще поиска от съда да им бъдат наложени мерки „задържане под стража“.