Административният съд във Варна образува дело за събарянето на трафопост в местността Баба Алино

Административният съд във Варна остави без разглеждане две нови искания за отмяна на предварителното изпълнение на заповеди на кмета на Варна за събаряне на незаконни строежи в местността „Баба Алино“. Жалбите са подадени от „Форест Клуб Варна“ с управител Олег Невзоров. Като мотив съдът посочва липсата на правен интерес, тъй като предварителното изпълнение спрямо дружеството вече е отменено. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Административният съд е образувал дело по жалба на фирмите „Форест Клуб Варна“ и „Ларис Вега Пропъртис“ срещу заповед на началника на РДНСК – Варна за събаряне на трафопост в местността „Баба Алино“. Подателите на жалбата посочват, че съоръжението не е завършено и не работи.