След взривовете край Трявна: Какво установи разследването на инцидента във военния завод

Пожарът, който избухна в Тревненския балкан вследствие на взрива във военния завод "Емко" е овладян. Очаква се да започнат и първите огледи на мястото на склада за боеприпаси, от който е тръгнал огъня.

Осколки, които са се разпръснали на повече от 500 метра от склада за боеприпаси във военния завод са предизвикали огромния пожар, който се разпространи в Тревненския балкан до село Станчов хан.

В този час кризисният штаб, който беше сформиран след избухването на взрива във военния завод, заседава. Към момента може да се обобщи, че няма отклонения в нормите на въздуха. Мобилна станция продължава да следи качеството му в Плачковци. Като единствено тази нощ е било отчетено малко повишение в нормата за фини прахови частици. Няма населени места с прекъснато електричество заради големия пожар. Въздухът на място в землището на село Станчев хан, както и около района на завода продължават да дежурят екипи на пожарната, но към този момент ситуацията е овладяна.

Гл. комисар Алексанър Джартов, директор на Главна дирекция ПБЗН: "Два екипа на пожарната дежуриха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни, има на места пропушвания, но те са локални огнища от паднали дървета или дънери. За днес ще продължим да осъществяваме дежурства и да гасим, където е необходимо."

Хората в село Белица, казават, че взривът е усетен силно, а през целия ден вчера са били в готовност да се евакуират.

"Бяхме готови да се евакуиреме, не сме затваряли прозорци, следяхме обстановката." "Аз почти нищо не разбрах, бях си седнала, даже си помислих, че от Вонеща вода гърмят."

В Плачковци и Трявна мобилни станции на РИОСВ - Пловдив следят за качеството на въздуха.

Денчо Минев, кмет на Община Трявна: "Има опасения в някои от нашите съграждани, по-скоро, които бяха изразени в кметство Плачковци бяха извършени проверки от страна на пожарната като чистотата на въздуха няма измерени някакви отклонения от нормите. Но за сигурност се свързахме с РИОСВ, като изпратиха екип на място и днес ще има точни данни."

Днес управителят на военния завод отрече първоначалната версия, че огънят е тръгнал от камион, който се използвал за товаро-разтоварителна дейност.

Славчо Димиев, управител на военния завод: "Няма такава вероятност поради простата причина, че превозното средство е товарен камион, със който се е превозила продукция от производствено помещение към склада за съхранение. Около 10-тина минути преди инцидента е разтоварена продукция в склада и превозното средство е било подготвено да отива към друг склад."

След 14 часа се очаква да започнат и първите огледи на мястото на изгорелия склад.





Вижте повече в прякото включване на Мариела Дончева.