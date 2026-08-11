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Повишена посещаемост се отчита в къщата музей „Ванга" в Петрич днес, когато се навършват 30 г. от смъртта на Ванга

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Повишавана на посещенията отчитат в къщата музей „Ванга“ в Петрич на днешната дата, когато се навършват 30 години от смъртта на пророчицата. Това каза Мария Таманова, уредник на къщата. По думите ѝ всяка година на 11 август в Петрич пристигат много туристи, които са се срещали приживе с Ванга.

„Много хора, които са се срещали навремето с Ванга идват тук, връщат се, за да ѝ отдадат почит, да посетят къщата, да си спомнят за нея и да разкажат някои случки“, посочи Таманова.

Къщата в Петрич, в която Ванга е живяла близо 50 години, е обявена за музей през 2008 година. Днес тя функционира като постоянна експозиция, в която посетителите могат да видят дома на пророчицата, нейни лични вещи, както и множество подаръци, оставени от хора, които са я посещавали и са ѝ били благодарни за помощта. В експозиционната зала към къщата музей е представена и временна изложба, посветена на предстоящия празник Успение Богородично – 15 август. Тя включва икони, гоблени и дърворезби с образа на Света Богородица.

Изложбата е подготвена като специален акцент за посетителите през август. Чрез нея екипът представя и даровете, които хората са оставяли на Ванга в знак на благодарност. За първи път посланията и историите, свързани с част от предметите в експозицията, са изведени на преден план. Така посетителите могат да се запознаят не само със самите вещи, но и с личното отношение на хората, които са се срещали с Ванга и са ѝ дарявали тези предмети

„Думите, които ме докоснаха от началото и все още са някакъв пътеводител в моята работа, са: „На искайте много не може да му платите цената“, каза още Мария Таманова.

Ванга остава една от най-разпознаваемите личности, свързани с Петрич. Освен с помощта, която е оказвала на хората, тя е известна и с рецептите, както и с посланията, които продължават да се предават и днес, допълни тя.


#30 години от смъртта #къща музей #петрич #Ванга

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