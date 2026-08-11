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Съдът в Пловдив отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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съдът пловдив отказа върне прокуратурата делото източването театрите смолян разград
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Пловдивският апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха определението на окръжния съд, с което е отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите.

Съдът обаче намали паричната гаранция на бившия директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян – от 50 000 лева на 7500 евро.

По делото подсъдими са общо осем души, сред които и вече бившият директор на Родопския драматичен театър Румен Бечев. Срещу него и Манукян е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, преставляващо особено тежък случай. За ръководител на организираната престъпна група е сочен Петко Писков, който е обвинен за подбудител и помагач в престъпната деятелност на двамата директори.

Според обвинението в периода от юли до септември 2024 г. чрез 113 фиктивни трудови договора, изплащане на възнаграждения без реални трудови правоотношения и допълнително материално стимулиране са били присвоени над 3,3 млн. лева от двата театъра.

Апелативните магистрати са приели, че обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и че не са допуснати нарушения, които да налагат връщането на делото. Според съда евентуална непълнота на доказателствата може да бъде отстранена в рамките на съдебното следствие.

Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Първото съдебно заседание е насрочено за разглеждане в Пловдивския окръжен съд за 14 октомври.

#Театрална афера #източване на средства #Смолян #Разград

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