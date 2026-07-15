Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“

Очаква се днес в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за източване на милиони левове от бюджетите на театрите в Смолян и Разград. Т.нар. „Театрална афера“ избухна през есента на 2024-та година.



Тогава стана ясно, че са сключвани множество фиктивни трудови договори с хора, които са получавали солидни суми и дори не са се явявали на работните си места.

По случая са обвинени осем души, сред тях - директорите на театрите в Смолян и Разград, както и собственик на счетоводна фирма., през която са сключвани договорите, в последствие към нея са връщани изплатените суми.

Директорите на Родопския театър в Смолян – Румен Бечев и на Музикално-филхармоничния театър в Разград Левон Манукян са обвинени като съучастници в длъжностно присвояване.

Близо 1 милион и 800 хиляди лева е щетата за бюджета на Родопския театър. А малко над 1,5 милиона са присвоените средства от театъра в Разград. Други четирима души са привлечени към наказателна отговорност и за това, че са действали като ОПГ.

Заради аферата, няколко служители на Министерството на културата бяха освободени от постовете си.