Владимир Стоянов: Испания изнесе футболен урок и заслужено стигна до финала на Мондиал 2026

Испания се класира по впечатляващ начин за финала на световното първенство по футбол 2026, след като надигра Франция с 2:0 на "Далас Стейдиъм". След последния съдийски сигнал пратеникът на БНТ Стефан Георгиев и главният редактор на Sportal.bg Владимир Стоянов коментираха представянето на испанците, които според тях напълно заслужено ще спорят за световната титла.

Стефан Георгиев определи успеха на Испания като категоричен и изрази мнение, че ако турнирът беше европейско първенство, „Ла Фурия Роха“ вече би изглеждала като сигурния шампион. Той припомни, че испанците последователно са елиминирали Белгия, Португалия и Франция, демонстрирайки впечатляваща стабилност.

Владимир Стоянов също бе категоричен, че победата е напълно заслужена.

"Първо трябва да поздравим всички фенове на Испания. Те просто са по-добрият отбор. Франция изглеждаше като фаворит за титлата, но Испания намери начина да я обезличи“, заяви той.

Според него една от основните причини за успеха е била неутрализирането на Майкъл Олисе, който до този момент беше сред най-силните футболисти на французите.

"Олисе беше моторът на този отбор. Когато той бе изваден от играта, Франция остана без идеи в офанзивен план. След това дойде и грешката на Люка Дин за дузпата, която даде още по-голямо спокойствие на Испания“, коментира Стоянов.

Той обърна внимание и на тенденцията Испания да доминира срещу Франция в последните големи сблъсъци.

"Това е трети пореден голям мач, в който Испания категорично надиграва Франция. Ако голът на Ламин Ямал не беше отменен заради засада, разликата можеше да стане още по-голяма.“

По думите му основната причина за превъзходството на испанците се крие в представянето на халфовата линия.

"Всички говорят за Ламин Ямал, но за мен големите фигури бяха Родри и Дани Олмо. Те напълно контролираха центъра на терена и не позволиха на Чуамени и Рабио да наложат своето темпо.“

Стоянов отличи специално Родри, който постепенно се завръща към най-добрата си форма след тежката контузия.

"Родри отново показа защо е един от най-добрите полузащитници в света. А Дани Олмо за пореден голям турнир демонстрира, че е футболист за големите мачове.“

В края на разговора главният редактор на Sportal.bg посочи Испания като фаворит за световната титла, независимо че очаква изключително тежък финал.