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Владимир Стоянов: Испания изнесе футболен урок и заслужено стигна до финала на Мондиал 2026

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Спорт
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Пратеникът на БНТ Стефан Георгиев и главният редактор на Sportal.bg анализираха убедителния успех на „Ла Фурия Роха“ над Франция и очакванията за големия финал

владимир стоянов испания изнесе футболен урок заслужено стигна финала мондиал 2026
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Испания се класира по впечатляващ начин за финала на световното първенство по футбол 2026, след като надигра Франция с 2:0 на "Далас Стейдиъм". След последния съдийски сигнал пратеникът на БНТ Стефан Георгиев и главният редактор на Sportal.bg Владимир Стоянов коментираха представянето на испанците, които според тях напълно заслужено ще спорят за световната титла.

Стефан Георгиев определи успеха на Испания като категоричен и изрази мнение, че ако турнирът беше европейско първенство, „Ла Фурия Роха“ вече би изглеждала като сигурния шампион. Той припомни, че испанците последователно са елиминирали Белгия, Португалия и Франция, демонстрирайки впечатляваща стабилност.

Владимир Стоянов също бе категоричен, че победата е напълно заслужена.

"Първо трябва да поздравим всички фенове на Испания. Те просто са по-добрият отбор. Франция изглеждаше като фаворит за титлата, но Испания намери начина да я обезличи“, заяви той.

Според него една от основните причини за успеха е била неутрализирането на Майкъл Олисе, който до този момент беше сред най-силните футболисти на французите.

"Олисе беше моторът на този отбор. Когато той бе изваден от играта, Франция остана без идеи в офанзивен план. След това дойде и грешката на Люка Дин за дузпата, която даде още по-голямо спокойствие на Испания“, коментира Стоянов.

Той обърна внимание и на тенденцията Испания да доминира срещу Франция в последните големи сблъсъци.

"Това е трети пореден голям мач, в който Испания категорично надиграва Франция. Ако голът на Ламин Ямал не беше отменен заради засада, разликата можеше да стане още по-голяма.“

По думите му основната причина за превъзходството на испанците се крие в представянето на халфовата линия.

"Всички говорят за Ламин Ямал, но за мен големите фигури бяха Родри и Дани Олмо. Те напълно контролираха центъра на терена и не позволиха на Чуамени и Рабио да наложат своето темпо.“

Стоянов отличи специално Родри, който постепенно се завръща към най-добрата си форма след тежката контузия.

"Родри отново показа защо е един от най-добрите полузащитници в света. А Дани Олмо за пореден голям турнир демонстрира, че е футболист за големите мачове.“

В края на разговора главният редактор на Sportal.bg посочи Испания като фаворит за световната титла, независимо че очаква изключително тежък финал.

"Испания влиза като фаворит, но ако срещу нея застане Аржентина, ще гледаме сблъсък между европейския и световния шампион. Ако пък Англия стигне до финала, ще видим повторение на финала на Европейското първенство. И в двата случая ни очаква изключителен завършек на Мондиал 2026.“

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#Мондиал 2026 #Стефан Георгиев #Владислав Стоянов

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