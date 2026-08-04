Казахстанско препятствие за Левски на европейска сцена

Левски ще се опита да затвърди солидните впечатления от началото на сезона в Шампионската лига. Селекцията на Хулио Веласкес ще домакинства на Кайрат в мач от третия квалификационен кръг в турнира на богатите. „Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ ще стартира от 20:30 часа, а главен съдия е Ронатас Румсас.

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Действащите шампиони в Първа лига все още не познават вкуса на поражението. Към момента „сините“ имат на сметката си пет победи и две загуби във всички турнири, като се намират на гребена на вълната.

Все пак проблеми в столичния лагер не липсват. Отборът ще бъде без една от своите основни фигури в лицето на Акрам Бурас, който се контузи в мача срещу Септември в родния елит през уикенда и е аут от сметките в близко бъдеще. Под въпрос за срещата е Майкон, а неговото участие ще стане непосредствено преди старта на срещата. Добрата новина е, че пред дебют на европейска сцена е и най-новото попълнение – Хевертон Сантос.

Припомняме, че тимът от Герена вече си осигури мачове до края на календарната година, класирайки с за Лигата на конференциите след елиминирането на Университатя Крайова преди седмица, а вече научи своите евентуални съперници както за плейофите в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, така и за Лига Европа.

От своя страна Кайрат се намира в по-различна ситуация спрямо своя съперник. Съставът на Рафаел Уразбахтин вече е в разгара на шампионата на Узбекистан и е в серия от пет поредни победи. Извън редиците на узбекистанците ще бъде Жоржиньо, който се контузи именни в мач от местното първенство.

Актуалните първенци на Казахстан трябваше да преминат по трудния път в пресявките на ШЛ. Отборът от Алмати елиминира трудно Омония с дузпи във втория кръг, а през миналия сезон стигна до основната фаза в турнира, показвайки, че може да бъде тежко препятствие срещу класни тимове.