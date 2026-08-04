БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10...
Чете се за: 00:57 мин.
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Казахстанско препятствие за Левски на европейска сцена

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

"Сините" ще затвърждават солидните впечатления срещу Кайрат в квалификациите на Шампионската лига.

Слушай новината

Левски ще се опита да затвърди солидните впечатления от началото на сезона в Шампионската лига. Селекцията на Хулио Веласкес ще домакинства на Кайрат в мач от третия квалификационен кръг в турнира на богатите. „Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ ще стартира от 20:30 часа, а главен съдия е Ронатас Румсас.


Действащите шампиони в Първа лига все още не познават вкуса на поражението. Към момента „сините“ имат на сметката си пет победи и две загуби във всички турнири, като се намират на гребена на вълната.

Все пак проблеми в столичния лагер не липсват. Отборът ще бъде без една от своите основни фигури в лицето на Акрам Бурас, който се контузи в мача срещу Септември в родния елит през уикенда и е аут от сметките в близко бъдеще. Под въпрос за срещата е Майкон, а неговото участие ще стане непосредствено преди старта на срещата. Добрата новина е, че пред дебют на европейска сцена е и най-новото попълнение – Хевертон Сантос.

Припомняме, че тимът от Герена вече си осигури мачове до края на календарната година, класирайки с за Лигата на конференциите след елиминирането на Университатя Крайова преди седмица, а вече научи своите евентуални съперници както за плейофите в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, така и за Лига Европа.

От своя страна Кайрат се намира в по-различна ситуация спрямо своя съперник. Съставът на Рафаел Уразбахтин вече е в разгара на шампионата на Узбекистан и е в серия от пет поредни победи. Извън редиците на узбекистанците ще бъде Жоржиньо, който се контузи именни в мач от местното първенство.

Актуалните първенци на Казахстан трябваше да преминат по трудния път в пресявките на ШЛ. Отборът от Алмати елиминира трудно Омония с дузпи във втория кръг, а през миналия сезон стигна до основната фаза в турнира, показвайки, че може да бъде тежко препятствие срещу класни тимове.

Свързани статии:

Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре
Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре
Новото бразилско попълнение беше картотекирано за двубоите от...
Чете се за: 01:45 мин.
Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат
Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат
Всички билети за двубоя от третия квалификационен кръг на...
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
4
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
5
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Жълт код за опасно високи температури днес и утре
6
Жълт код за опасно високи температури днес и утре

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
4
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Футбол

Кой е Матиас Яйсле
Кой е Матиас Яйсле
Българин подължава в Специя Българин подължава в Специя
Чете се за: 01:45 мин.
Бубиста вече не е селекционер на Кабо Верде Бубиста вече не е селекционер на Кабо Верде
Чете се за: 00:47 мин.
ПСЖ плаща 40 милиона евро за японец ПСЖ плаща 40 милиона евро за японец
Чете се за: 00:57 мин.
Неймар не мисли за отказване Неймар не мисли за отказване
Чете се за: 01:27 мин.
Бернардо Силва: Беше невъзможно да откажа предложението от Реал Бернардо Силва: Беше невъзможно да откажа предложението от Реал
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вътрешните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ