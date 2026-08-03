Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре

Левски извърши една промяна в списъка с картотекирани футболисти за двата мача срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

От групата отпада нападателят Мустафа Сангаре, който продължава възстановяването си от контузия и няма да бъде на разположение за двата сблъсъка с казахстанския шампион.

На негово място в списъка влиза новото попълнение Хевертон Сантос, който вече дебютира със синята фланелка при победата с 3:0 над Септември и се отчете с асистенция.

Така картотекираните футболисти на Левски за срещите с Кайрат са:

Вратари: Огнян Владимиров, Мартин Луков и Светослав Вуцов.

Защитници: Хевертон Сантос, Майкон, Кристиан Макун, Алекс Сентелес, Алдаир Невеш, Никола Серафимов, Стоян Добрев, Антон Тодоров Манов, Христо Аргиров и Кристиан Димитров.

Полузащитници: Асен Митков, Гашпер Търдин, Ел Мехди Ел Мубарик, Мазир Сула, Иво Мотев, Сержиньо, Радостин Стоилов, Сашо Грънчаров и Акрам Бурас.

Нападатели: Рейналдо, Хуан Переа, Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала, Давид Кусо, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев.

Промяната в състава дава на старши треньора Хулио Веласкес допълнителна алтернатива в защитната линия, докато Сангаре ще продължи лечението си с надеждата да се завърне в игра след европейските двубои срещу Кайрат.