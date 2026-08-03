БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10...
Чете се за: 00:57 мин.
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Новото бразилско попълнение беше картотекирано за двубоите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като Мустафа Сангаре отпадна заради травма

Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре
Слушай новината

Левски извърши една промяна в списъка с картотекирани футболисти за двата мача срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

От групата отпада нападателят Мустафа Сангаре, който продължава възстановяването си от контузия и няма да бъде на разположение за двата сблъсъка с казахстанския шампион.

На негово място в списъка влиза новото попълнение Хевертон Сантос, който вече дебютира със синята фланелка при победата с 3:0 над Септември и се отчете с асистенция.

Така картотекираните футболисти на Левски за срещите с Кайрат са:

Вратари: Огнян Владимиров, Мартин Луков и Светослав Вуцов.

Защитници: Хевертон Сантос, Майкон, Кристиан Макун, Алекс Сентелес, Алдаир Невеш, Никола Серафимов, Стоян Добрев, Антон Тодоров Манов, Христо Аргиров и Кристиан Димитров.

Полузащитници: Асен Митков, Гашпер Търдин, Ел Мехди Ел Мубарик, Мазир Сула, Иво Мотев, Сержиньо, Радостин Стоилов, Сашо Грънчаров и Акрам Бурас.

Нападатели: Рейналдо, Хуан Переа, Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала, Давид Кусо, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев.

Промяната в състава дава на старши треньора Хулио Веласкес допълнителна алтернатива в защитната линия, докато Сангаре ще продължи лечението си с надеждата да се завърне в игра след европейските двубои срещу Кайрат.

Свързани статии:

Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат
Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат
Всички билети за двубоя от третия квалификационен кръг на...
Чете се за: 01:35 мин.
Хулио Веласкес: Не търсим оправдания, а решения преди сблъсъка с Кайрат
Хулио Веласкес: Не търсим оправдания, а решения преди сблъсъка с Кайрат
Наставникът на Левски призна, че Акрам Бурас със сигурност пропуска...
Чете се за: 01:50 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #Мустафа Сангаре #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
4
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
5
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Жълт код за опасно високи температури днес и утре
6
Жълт код за опасно високи температури днес и утре

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
4
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Шампионска лига

Казахстанско препятствие за Левски на европейска сцена
Казахстанско препятствие за Левски на европейска сцена
Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат
Чете се за: 01:02 мин.
Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат
Чете се за: 01:35 мин.
Рафаел Уразбахтин: Не изпитваме страх от Левски, но уважаваме качествата му Рафаел Уразбахтин: Не изпитваме страх от Левски, но уважаваме качествата му
Чете се за: 02:17 мин.
Алдаир: Крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч в Европа Алдаир: Крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч в Европа
Чете се за: 01:50 мин.
Хулио Веласкес: Не търсим оправдания, а решения преди сблъсъка с Кайрат Хулио Веласкес: Не търсим оправдания, а решения преди сблъсъка с Кайрат
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вътрешните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ