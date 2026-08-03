БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Не търсим оправдания, а решения преди сблъсъка с Кайрат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Левски призна, че Акрам Бурас със сигурност пропуска първия двубой, но подчерта, че тимът е готов да се бори за победа и продължаване в Шампионската лига

хулио веласкес търсим оправдания решения сблъсъка кайрат
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес демонстрира увереност преди първия мач срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист призна, че "сините" ще бъдат без един от основните си футболисти – Акрам Бурас, но подчерта, че в отбора няма място за оправдания.

"Сто процента Акрам Бурас няма да играе в утрешния мач, а вероятно ще отсъства и в следващите срещи. Той е футболист с много игрови минути, но ние търсим решения, а не оправдания. Имам пълно доверие на всички играчи“, заяви Веласкес. Той допълни, че възстановяването на Майкон върви по план, като окончателно решение за участието му ще бъде взето непосредствено преди срещата.

Испанецът определи Кайрат като добре организиран и тактически гъвкав съперник, способен да променя схемата си на игра според ситуацията. По думите му казахстанският шампион разполага с качествени футболисти и сериозен международен опит, но Левски е концентриран единствено върху собственото си представяне.

Веласкес благодари и на привържениците на „сините“, като подчерта, че единственото обещание към тях е, че футболистите ще оставят сърцата си на терена.

Той отказа да коментира евентуалните следващи съперници в Европа, като заяви, че цялото внимание на отбора е насочено към първия двубой с Кайрат и целта остава ясна – победа и продължаване в битката за място в основната фаза на Шампионската лига.

Свързани статии:

Левски срещу АЕК Атина в Шампионската лига при победа срещу Кайрат
Левски срещу АЕК Атина в Шампионската лига при победа срещу Кайрат
Евентуалната първа среща ще бъде на 18/19 август в София, а...
Чете се за: 01:30 мин.
Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон
Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон
Бурас получи травма по време на срещата със Септември, докато...
Чете се за: 01:00 мин.
#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
4
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
5
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
6
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Шампионска лига

Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат
Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат
Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат
Чете се за: 01:35 мин.
Рафаел Уразбахтин: Не изпитваме страх от Левски, но уважаваме качествата му Рафаел Уразбахтин: Не изпитваме страх от Левски, но уважаваме качествата му
Чете се за: 02:17 мин.
Алдаир: Крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч в Европа Алдаир: Крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч в Европа
Чете се за: 01:50 мин.
Левски срещу ПАОК или Андерлехт, ако отпадне от Шампионската лига Левски срещу ПАОК или Андерлехт, ако отпадне от Шампионската лига
Чете се за: 01:27 мин.
Левски срещу АЕК Атина в Шампионската лига при победа срещу Кайрат Левски срещу АЕК Атина в Шампионската лига при победа срещу Кайрат
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“ Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“ Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ