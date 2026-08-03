Хулио Веласкес: Не търсим оправдания, а решения преди сблъсъка с Кайрат

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес демонстрира увереност преди първия мач срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист призна, че "сините" ще бъдат без един от основните си футболисти – Акрам Бурас, но подчерта, че в отбора няма място за оправдания.

"Сто процента Акрам Бурас няма да играе в утрешния мач, а вероятно ще отсъства и в следващите срещи. Той е футболист с много игрови минути, но ние търсим решения, а не оправдания. Имам пълно доверие на всички играчи“, заяви Веласкес. Той допълни, че възстановяването на Майкон върви по план, като окончателно решение за участието му ще бъде взето непосредствено преди срещата.

Испанецът определи Кайрат като добре организиран и тактически гъвкав съперник, способен да променя схемата си на игра според ситуацията. По думите му казахстанският шампион разполага с качествени футболисти и сериозен международен опит, но Левски е концентриран единствено върху собственото си представяне.

Веласкес благодари и на привържениците на „сините“, като подчерта, че единственото обещание към тях е, че футболистите ще оставят сърцата си на терена.

Той отказа да коментира евентуалните следващи съперници в Европа, като заяви, че цялото внимание на отбора е насочено към първия двубой с Кайрат и целта остава ясна – победа и продължаване в битката за място в основната фаза на Шампионската лига.