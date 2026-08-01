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Веласкес: Да играеш през два дни коства много

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Спорт
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За наставника на Левски Хулио Веласкес няма мачове без значение.

хулио веласкес удоволствие водя отбор
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За наставника на Левски Хулио Веласкес няма мачове без значение. През седмицата "сините" изиграха много изтощителни 90 минути срещу Университатя Крайова и се класираха напред в Шампионската лига, а сега спечелиха и в Първа лига за трети пореден път.

"Изиграхме много сериозно този мач. Отношението на момчетата бе невероятно и мисля, че доминирахме от първата до последната минута. Гордея се с моите футболисти. Трябва да играем тези мачове именно по този начин", каза той за Диема Спорт.

"Трябва да бъдем адаптивни към всичко. Очевидно натрупването на игрови минути водят до ситуации като тази с Акрам и тя няма да бъде последната, но винаги трябва да бъдем готови да показваме най-доброто ни лице. С мачовете се натрупва физическа и емоционална умора, но трябва да опитваме да минизираме контузиите по най-добрия начин. Да играеш през два дни коства много физически усилия. Важни са абсолютно всички футболисти, а ние трябва да избираме най-доброто от това, с което разполагаме. За мен всеки мач е важен и заради това съм изключително доволен от момчетата. Показаха зрялост и се раздадоха. Играем добре срещу всеки и им свалям шапка", продължи той.

#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

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