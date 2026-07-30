УЕФА обяви програмата за сблъсъците между Левски и Кайрат

УЕФА официално обяви началните часове на двата двубоя между Левски и Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Първата среща ще се проведе във вторник, 4 август, на стадион "Георги Аспарухов“ в София. Началният съдийски сигнал е насрочен за 20:30 часа.

Реваншът ще се играе седмица по-късно – на 11 август, като домакин на срещата ще бъде Кайрат. Двубоят няма да се проведе в Алмати, а в град Туркестан, като началният час е 18:00 часа българско време.

Левски достигна до третия предварителен кръг след като елиминира Университатя Крайова с общ резултат 3:2, докато Кайрат си осигури място в тази фаза след успешното си представяне във втория квалификационен кръг и преодоляването на Омония Никозия след изпълнение на дузпи.

"Сините“ ще преследват място в плейофите на Шампионската лига, като вече си гарантираха участие поне в основната фаза на Лигата на конференциите.