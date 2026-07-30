Засилени проверки в хотели и лагери: Открити са нарушения, един обект е затворен заради опасност за деца

Министерството на туризма засили проверките в хотели и туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат детски лагери. В контрола участват още Регионалните здравни инспекции, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и други институции. Проверките започнаха на 29 юни, като основният им фокус са местата за настаняване на деца през активния летен сезон. Иван Видов от Министерството на туризма обясни, че проверките са инициатива на ведомството.

Иван Видов, Министерството на туризма: „Инициатива е на Министерството на туризма. Нямаме толкова много сигнали. Децата като цяло са щастливи да са на море, без родители и не се оплакват. И се стараят да не се оплакват, но забелязваме, че има доста пропуски в обслужването на децата.“

По думите му причината за засиления контрол е необходимостта да бъде гарантирана безопасността на децата.

„Това е нашето национално богатство - децата. Има случаи, в които дори има опасност за живота на децата. Естествено, което ние като институции направихме, е да се обединим и да започнем да извършваме проверки в рамките на всеки от нашите правомощия“, заяви Видов.

Проверяват се основно местата, в които се настаняват деца, както и транспортът, с който те се превозват.

„Извършваме проверки предимно по местата за настаняване на деца. На така нареченото зелено училище, което през лятото става синьо училище. Но не само. Извършваме проверки съвместно и с Автомобилна администрация на самия транспорт, който се осигурява на децата, тъй като забелязваме, че тук доста често има проблеми“, допълни той.

До момента Министерството на туризма е проверило 18 обекта, като са установени 11 нарушения.

„Констатирани са 11 нарушения. В повечето случаи те са маловажни, но има един случай, в който беше затворен обектът и децата, за съжаление, бяха изведени, което беше абсолютно за да запазим техния живот и здраве“, каза Иван Видов.

Сред нарушенията са били опасни електрически инсталации и необезопасени съоръжения.

„Говорим за контакти, изведени от стената, един контакт, който е изведен с оголени кабели. Това е абсолютно недопустимо и може да стане нещо страшно. Отделно на същия този обект имаше по терасите необезопасени перила, които са корозирали и са изключително опасни. Говорим за деца - може някое дете да падне“, заяви той.

По думите му останалите нарушения са били отстранени с предписания.

„За щастие, повечето нарушения бяха леки, малки и отстраними и са минали с предписания. Но има един затворен обект в изключително лошо състояние, където е недопустимо нито един родител да допусне детето си“, каза представителят на Министерството на туризма.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич д-р Стелияна Генчева съобщи, че проверките на агенцията са насочени към качеството и безопасността на храните.

д-р Стелияна Генчева, директор на ОДБХ - Добрич: „До момента, освен 18-те проверки, които сме извършили съвместно с колегите от Министерството на туризма и КЗП, Българската агенция по безопасност на храните извърши 40 проверки по подадени заявления от туроператорите.“

Туроператорите са задължени да уведомяват агенцията къде ще бъдат настанени и хранени децата.

„От тях има 4 нарушения, за които са издадени предписания за материално-техническа база, за немарливо хигиенно състояние като цяло, но няма фрапиращи нарушения. Издадени са 3 акта за административно нарушение във връзка с неуведомяване за смяна на дейността на юридическо лице“, каза Генчева.

По думите ѝ към момента няма установени проблеми с качеството на храната.

д-р Стелияна Генчева, директор на ОДБХ - Добрич: „Към този момент нямаме такива констатирани. Първо гледаме обектът да бъде регистриран по Закона за храните, съпътстващите документи, с които пристига храната, сроковете на годност, условията на съхранение. Това са основните неща.“

Комисията за защита на потребителите също е установила нарушения при проверките.

Кристина Касабова, гл. експерт в КЗП - Бургас: „Комисията за защита на потребителите извършва контрол по Закона за туризма. Във връзка с всички съвместни проверки с контролните органи сме проверили 18 туристически обекта, а общо с прилежащите им заведения става 23.“

Установени са четири нарушения.

„Основното, което сме констатирали като нарушения, е, че няма обявени цени за нощувка. Липсва двойно обозначаване в лева и евро. Открили сме туристически обект, в който е липсвало удостоверение за категоризация“, обясни тя.

Проверяващите са установили и обект, който не отговаря на определената категория.

„Не съответства на определената категория съгласно наредбата по отношение на минималните критерии за оборудване и обзавеждане“, допълни представителят на КЗП.

От Министерството на туризма отправиха препоръки към родителите, които изпращат децата си на лагери и екскурзии.

Иван Видов, Министерството на туризма: „Родителите трябва да гледат целия процес. От самото заминаване трябва да внимават транспортът, с който ще бъдат изпратени децата, да бъде от лицензирана фирма и да бъде нормален транспорт. Трябва да гледат и за условията, в които ще бъдат настанени децата. В интернет има доста информация, където може да се провери всичко. И когато е подвеждаща тази информация, да не се притесняват да сезират нас или колегите от другите институции.“

Проверките ще продължат през целия летен сезон. Институциите заявяват, че целта е да бъдат предотвратени рискове за здравето и живота на децата, настанени в туристически обекти.

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