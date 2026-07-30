БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го...
Чете се за: 08:00 мин.
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Засилени проверки в хотели и лагери: Открити са нарушения, един обект е затворен заради опасност за деца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министерството на туризма засили проверките в хотели и туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат детски лагери. В контрола участват още Регионалните здравни инспекции, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и други институции. Проверките започнаха на 29 юни, като основният им фокус са местата за настаняване на деца през активния летен сезон. Иван Видов от Министерството на туризма обясни, че проверките са инициатива на ведомството.

Иван Видов, Министерството на туризма: „Инициатива е на Министерството на туризма. Нямаме толкова много сигнали. Децата като цяло са щастливи да са на море, без родители и не се оплакват. И се стараят да не се оплакват, но забелязваме, че има доста пропуски в обслужването на децата.“

По думите му причината за засиления контрол е необходимостта да бъде гарантирана безопасността на децата.

„Това е нашето национално богатство - децата. Има случаи, в които дори има опасност за живота на децата. Естествено, което ние като институции направихме, е да се обединим и да започнем да извършваме проверки в рамките на всеки от нашите правомощия“, заяви Видов.

Проверяват се основно местата, в които се настаняват деца, както и транспортът, с който те се превозват.

„Извършваме проверки предимно по местата за настаняване на деца. На така нареченото зелено училище, което през лятото става синьо училище. Но не само. Извършваме проверки съвместно и с Автомобилна администрация на самия транспорт, който се осигурява на децата, тъй като забелязваме, че тук доста често има проблеми“, допълни той.

До момента Министерството на туризма е проверило 18 обекта, като са установени 11 нарушения.

„Констатирани са 11 нарушения. В повечето случаи те са маловажни, но има един случай, в който беше затворен обектът и децата, за съжаление, бяха изведени, което беше абсолютно за да запазим техния живот и здраве“, каза Иван Видов.

Сред нарушенията са били опасни електрически инсталации и необезопасени съоръжения.

„Говорим за контакти, изведени от стената, един контакт, който е изведен с оголени кабели. Това е абсолютно недопустимо и може да стане нещо страшно. Отделно на същия този обект имаше по терасите необезопасени перила, които са корозирали и са изключително опасни. Говорим за деца - може някое дете да падне“, заяви той.

По думите му останалите нарушения са били отстранени с предписания.

„За щастие, повечето нарушения бяха леки, малки и отстраними и са минали с предписания. Но има един затворен обект в изключително лошо състояние, където е недопустимо нито един родител да допусне детето си“, каза представителят на Министерството на туризма.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич д-р Стелияна Генчева съобщи, че проверките на агенцията са насочени към качеството и безопасността на храните.

д-р Стелияна Генчева, директор на ОДБХ - Добрич: „До момента, освен 18-те проверки, които сме извършили съвместно с колегите от Министерството на туризма и КЗП, Българската агенция по безопасност на храните извърши 40 проверки по подадени заявления от туроператорите.“

Туроператорите са задължени да уведомяват агенцията къде ще бъдат настанени и хранени децата.

„От тях има 4 нарушения, за които са издадени предписания за материално-техническа база, за немарливо хигиенно състояние като цяло, но няма фрапиращи нарушения. Издадени са 3 акта за административно нарушение във връзка с неуведомяване за смяна на дейността на юридическо лице“, каза Генчева.

По думите ѝ към момента няма установени проблеми с качеството на храната.

д-р Стелияна Генчева, директор на ОДБХ - Добрич: „Към този момент нямаме такива констатирани. Първо гледаме обектът да бъде регистриран по Закона за храните, съпътстващите документи, с които пристига храната, сроковете на годност, условията на съхранение. Това са основните неща.“

Комисията за защита на потребителите също е установила нарушения при проверките.

Кристина Касабова, гл. експерт в КЗП - Бургас: „Комисията за защита на потребителите извършва контрол по Закона за туризма. Във връзка с всички съвместни проверки с контролните органи сме проверили 18 туристически обекта, а общо с прилежащите им заведения става 23.“

Установени са четири нарушения.

„Основното, което сме констатирали като нарушения, е, че няма обявени цени за нощувка. Липсва двойно обозначаване в лева и евро. Открили сме туристически обект, в който е липсвало удостоверение за категоризация“, обясни тя.

Проверяващите са установили и обект, който не отговаря на определената категория.

„Не съответства на определената категория съгласно наредбата по отношение на минималните критерии за оборудване и обзавеждане“, допълни представителят на КЗП.

От Министерството на туризма отправиха препоръки към родителите, които изпращат децата си на лагери и екскурзии.

Иван Видов, Министерството на туризма: „Родителите трябва да гледат целия процес. От самото заминаване трябва да внимават транспортът, с който ще бъдат изпратени децата, да бъде от лицензирана фирма и да бъде нормален транспорт. Трябва да гледат и за условията, в които ще бъдат настанени децата. В интернет има доста информация, където може да се провери всичко. И когато е подвеждаща тази информация, да не се притесняват да сезират нас или колегите от другите институции.“

Проверките ще продължат през целия летен сезон. Институциите заявяват, че целта е да бъдат предотвратени рискове за здравето и живота на децата, настанени в туристически обекти.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#опасност за деца #хотели и лагери #засилени проверки #нарушения #деца

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"
4
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
5
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
6
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
6
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...

Още от: Общество

Игуменът на Рилския манастир поиска ново обследване на пътя до Светата обител
Игуменът на Рилския манастир поиска ново обследване на пътя до Светата обител
Мавзолей-ротонда и скален гроб на обожествен тракийски владетел откриха на Перперикон Мавзолей-ротонда и скален гроб на обожествен тракийски владетел откриха на Перперикон
Чете се за: 01:45 мин.
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро
Чете се за: 03:00 мин.
Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж
Чете се за: 01:10 мин.
Посрещнаха едномилионния пътник на летище Бургас Посрещнаха едномилионния пътник на летище Бургас
Чете се за: 01:32 мин.
Обявиха обществена поръчка за ремонт в центъра на Пловдив за над 9,1 млн. евро Обявиха обществена поръчка за ремонт в центъра на Пловдив за над 9,1 млн. евро
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно правилата за вота
Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч" След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч"
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него
Чете се за: 09:57 мин.
У нас
Засилени проверки в хотели и лагери: Открити са нарушения, един обект е затворен заради опасност за деца Засилени проверки в хотели и лагери: Открити са нарушения, един обект е затворен заради опасност за деца
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трима пожарникари загинаха в Гърция, Турция също е в плен на пламъците
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Броят на жертвите на труса в Япония достигна 30, все още се търсят...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови масирани руски удари срещу Украйна отнеха живота на най-малко...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ