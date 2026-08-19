Цените на горивата: Очаква се отново да тръгнат нагоре

Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела.



В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година досега в световен мащаб. За успокояване на цените обаче не може да се говори засега, каза в "Денят започва" Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. Цените у нас ще продължават да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа.

Димитър Хаджидимитров, Асоциацията на търговците и разпространителите на горива: " Мисля, че цените, които виждаме, ще бъдат по-високо от 1.80, по-специално дизеловото гориво... Така или иначе цените в цяла Европа са високи, ще бъдат високи в България."