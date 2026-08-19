Кристиан Димитров: Трябва да се гордеем с показаното на терена

Добре организиран мач. Имахме своите ситуации през първата част. Не успяхме да вкараме гол, но оставяме всичко за реванша. Това заяви капитанът на Левски Кристиан Димитров.

"За мен няма значение срещу кого се изправям. Гледам да се фокусирам преди мача", отбеляза той.

Димитров отдаде заслуженото и на съперника:

"АЕК е много класен и опитен отбор. Имат футболисти с много опит, но мисля, че направихме много добър мач и трябва да се гордеем с показаното на терена".

"Те ще имат предимство откъм публика, но шансовете са равни. Ако се възползваме от нашите силни страни и реализираме положенията, които няма да са много, можем да постигнем резултат. Трябва да се подготвим, да сме дисциплинирани. Шансовете са 50 на 50", уверен е той.

"Бяхме се подготвили много добре тактически за този мач, както и съперникът се беше подготвил добре за нас. Искам да благодаря на феновете от името на целия отбор. Атмосферата беше на уникално ниво. Надявам се във втория мач да ги зарадваме", поздрави бранителят и привържениците на Левски.

Той не гледа към реванша с АЕК, а към съботното домакинство на Спартак Варна.

"Имаме си мач първо със Спартак Варна, после е реваншът с АЕК, а след това ще му мислим", завърши Кристиан Димитров.

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