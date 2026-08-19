Клип с малко дете с цигара в интернет - сезирани са Агенцията за закрила на детето и ГДБОП

Клип с малко дете, което пуши цигара, се разпространява в социалните мрежи. Това сигнализираха зрители на "По света и у нас". Видеото е качено във Фейсбук снощи.



На кадрите се чува глас, който подстрекава детето да пуши. Не е ясно къде и кога е заснет клипът, но вече предизвика вълна от негативни реакции.

Администраторите на страницата, в която е качено видеото, за момента не отговарят на въпросите си. Екип на "По света и у нас" сезира Агенцията за закрила на детето и отдела за киберпрестъплеия в ГДБОП.